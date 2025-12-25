FOTO. Grigalis pie klavierēm, greznas egles un pārpildīti galdi – ieskaties, kā Latvijā zināmi cilvēki svin Ziemassvētkus 0
Ziemassvētki – vieni no gada gaidītākajiem svētkiem. Mājas kļūst mājīgākas, un cilvēki kļūst priecīgāki. Sabiedrībā zināmi cilvēki ir publicējuši mīļus kadrus, kuros redzami kopā ar saviem mīļajiem.
Skaistas dekorācijas, sirsnīgi cilvēki, spilgti tērpi un gardi ēdieni ir tikai daļa no Ziemassvētku burvības, ko šogad izbaudīja Latvijas sabiedrībā pazīstami cilvēki.
Ieskaties, kā viņi šogad svin svētkus – katra māja ir stāsts par Ziemassvētku burvību.