Sabiedrībā zināmi cilvēki svin Ziemassvētkus

FOTO. Grigalis pie klavierēm, greznas egles un pārpildīti galdi – ieskaties, kā Latvijā zināmi cilvēki svin Ziemassvētkus 0

kokteilis.lv
17:13, 25. decembris 2025
Kokteilis Baudi

Ziemassvētki – vieni no gada gaidītākajiem svētkiem. Mājas kļūst mājīgākas, un cilvēki kļūst priecīgāki. Sabiedrībā zināmi cilvēki ir publicējuši mīļus kadrus, kuros redzami kopā ar saviem mīļajiem.

Kokteilis
Mūsdienās daudzi pat nav dzirdējuši par šiem PSRS laiku mācību priekšmetiem: 7 aizmirstas “disciplīnas”
Veselam
“Iestājas slimnīcā ar metastātisku resnās zarnas vēzi, kuru kā hemoroīdus “ārstējusi” kaimiņiene!” Profesors nobažījies par sabiedrības bezatbildību
Kokteilis
FOTO. 5 latviešu Merilinas Monro: sievietes, kurām piemīt skaistuma ikonas šarms. Dažas pat ir bīstami līdzīgas
Lasīt citas ziņas

Skaistas dekorācijas, sirsnīgi cilvēki, spilgti tērpi un gardi ēdieni ir tikai daļa no Ziemassvētku burvības, ko šogad izbaudīja Latvijas sabiedrībā pazīstami cilvēki.

Ieskaties, kā viņi šogad svin svētkus – katra māja ir stāsts par Ziemassvētku burvību.

CITI ŠOBRĪD LASA
Atklāts, kā Kremlis savā labā izmantojis kontrabandas balonus, kas vairākkārt paralizēja Viļņas lidostu
Uz vakarpusi viss mainīsies! Laika prognoze sestdienai
Darba inspekcija piemērojusi administratīvo sodu “Rīgas satiksmei” – šoferi strādājuši ilgāk, nekā atļauj likums

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Kas kopīgs Magonei un Kasparam Kambalam? Ziemassvētku pasākumā atklājas negaidīti fakti
Kokteilis
“Man vienkārši asiņo tā sirds, reāli asiņo.” Aleksandra Kurusova grimst dziļās bēdās
Kokteilis
“Okei, tad mēs filmējam šķiršanos!” Kambalu ģmenē atkal skandāls, pēc kā Kaspars pamet mājokli
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.