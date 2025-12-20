FOTO. Lūk, fotopadoms, kā tikt pie ķista un vienkārša puzura – svētku sajūta garantēta 0
“Bluķi šogad vilksim un Ziemassvētkus svinēsim 20. decembrī no plkst. 11.00 līdz 15.00. Pievienojies!” aicina Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs. Svētku svinības notiks ar Rīgas Danču kluba vadītiem dančiem pie Priedes kroga, ko ar dziesmām un rotaļām turpinās folkloras kopa “Kokle”.
Paralēli Priedes krogā būs piparkūku un ziemas masku darbnīca, bet muzeja Jaunsaimniecībā varēs piedalīties pīrāgu cepšanas darbnīcā, Kurzemes zemnieka sētā būs darbnīca “Ziemassvētku pele”, bet laimes liešana notiks Mērsraga smēdē.
Plkst. 13.00 no Priedes kroga sāksies Bluķagājiens, kur etnogrupas “Zeidi” maskotie ļaudis skanīgi aicinās pievienoties visu darbnīcu dalībniekus, uzsākot gājienu no Priedes kroga, velkot bluķi uz Kurzemes zemnieka sētu, lai tālāk pie Vidzemes zemnieku sētas kopīgi to atdotu ugunij, tādējādi simboliski atstājot visu ļauno, naidīgo un slikto vecajā gadā un ar jauniem spēkiem un gaišām domām sagaidītu jauno Saules gadu.
Vēl muzejs savā Facebook kontā ievietojis brīnišķīgus padomus svētku noskaņas radīšanai senlatviešu stilā. Kā skaidro muzejā: “Ķists ir viens no senatnes telpu svētku dekoru veidiem, vairāk raksturīgs Kurzemei. Arī ķistu sien pie griestiem tā, lai tas brīvi grieztos. Senie avoti pārliecinoši apgalvo – ja jūsu istabā godos karāsies puzurs vai ķists un lēni griezīsies, jūs varēsiet secināt, ka telpā ir teicama gaisa cirkulācija un izlīdzināts enerģijas lauks, tāpēc jums paredzams ilgs un laimīgs mūžs.”
Ķistu gatavo no salmiem, īpaši skaisti un zeltaini spīdoši tie esot bijuši no auzu salmiem. Ķisti rotāti ar nelieliem košas dzijas pavedieniem vai lupatiņām. Puzuru gatavošanai nepieciešamie salmi zemnieka sētā bija pārpārēm, bet katrs dzijas pavediens tika rūpīgi glabāts, savukārt mūsdienās salmi nemaz nav tik viegli pieejams materiāls, bet krāsaini dzijas kamoliņi un ficītes mums netrūkst. Tādēļ muzejpedagoģe Ieva Bērziņa ziņai pievienotajā fotogalerijā pamāca, kā no krāsainām dzijām pagatavot ķista fragmentu jeb ķista saulīti!
Svētkiem jārada svētku sajūta – ti rada arī pati gatavošanās svētkiem, un telpu rotāšana ir svarīga svētku gatavošanas sastāvdaļa. Fotogalerijā varat arī aplūkot muzejpedagoģes pamācību, kā pagatavot vienkāršāko puzuri.