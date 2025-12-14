Sieviete parāda, cik šausmīgus dzīvokļus Rīgā izīrē par teju 250 eiro mēnesī

FOTO, VIDEO. “Tad jau labāk dzīvot cietumā!” Sieviete parāda, cik šausmīgus dzīvokļus Rīgā izīrē par teju 250 eiro mēnesī 0

LA.LV
18:49, 14. decembris 2025
Stāsti Pieredze

Atrast jaunu mājvietu nav viegli. Protams, ka šobrīd neviens uz izdevīgām cenām vairs necer, tomēr vēl joprojām ir sludinājumi, kuru cena un izskats tomēr pārsteidz. Ja šāds dzīvoklis mēnesī izmaksā teju 250 eiro, cik liela īre ir izremontētā namā?

Kokteilis
FOTO. Dzemdībās nošķirti dvīņi? Atklāts, ka mūsu Saeimā strādā divi pilnīgi identiski deputāti
VIDEO. “Jau divas avārijas, bet ceļa tīrītāja neviena, ko jūs gaidāt?” Mārtiņš nikns par gauso darbu uz A9 1
Runājiet par “ērkšķi” Baltijas valstu drošības pusē: atkal globāli izskan Latvijas vārds 1
Lasīt citas ziņas

“235 eiro mēnesī par trīsistabu dzīvokli, izolētas ir tikai divas istabas. Komunālie maksājumi nav iekļauti šajā summā. Paskatoties foto, vienkārši ārprāts! Man nav vārdu! Uz kurieni pasaule iet? Saprotiet, ka ir cilvēki, kuriem nav variantu, un vienkārši jāņem šādi dzīvokļi?” “Tik tok” jautā kāda jauna sieviete.

Sludinājumā rakstīts: “Saimnieks Izīrē dzīvokli. Silts 3istabu dzīvoklis. 2 izolētas istabas. Papildus komunālie maksājumi.
Dzīvoklis cilvēkiem, kas augsti novērtē vēsturisko mantojumu.

CITI ŠOBRĪD LASA
Putins zaudē savaldīšanos un paliek muļķa lomā: krievi viņam gadiem ir bezkaunīgi melojuši!
RAKSTA REDAKTORS
“Es strādāju divos darbos, bet iekrāt neko nevaru, aug divas meitas, vēl kredīts!” Latvijas Radio 2 ētera balss Kaspars par reālo ekonomisko situāciju Latvijā
Hermanis: Vienīgais pretlīdzeklis kā pasargāt mūsu Latviju – 100% imigrācijas apturēšana un deportācijas atpakaļ uz mājām nekavējoties

Nams celts 20 gs. sākumā, pašlaik tas ir jūgendstila mantojums, kas ir būvēts nacionālā romantisma stilā. Arhitekts Eižens Laube. Apkārtne ir klusa un droša, jo ir videonovērošana.

Netālu Rīgas skaistākie parki. Laba infrastruktūra- tuvu sabiedriskais transports, plašas izklaides iespējas- kafejnīcas, restorāni. Vecrīga 7 minūšu gājiena attālumā. Starpniekus lūgums netraucēt.”

@diana.meijere Remontiņš 10/10 #īre #dzīvoklis #riga #īresdzīvoklis #sslv ♬ Mountain Life – Art Music

Foto: ekrānuzņēmums
Foto: ekrānuzņēmums
Foto: ekrānuzņēmums
Foto: ekrānuzņēmums
Foto: ekrānuzņēmums
Foto: ekrānuzņēmums
Foto: ekrānuzņēmums
Foto: ekrānuzņēmums
Foto: ekrānuzņēmums
Foto: ekrānuzņēmums
Foto: ekrānuzņēmums
Foto: ekrānuzņēmums
Foto: ekrānuzņēmums
Foto: ekrānuzņēmums
Foto: ekrānuzņēmums
Foto: ekrānuzņēmums
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
“Tā bija dāvana viņai dzimšanas dienā!” Gobzems pirmo reizi pēc gadiem ilgas klusēšanas ticies ar bijušo sievu Kristu
“”Rail Baltica”, Siliņas arogance, cenas veikalos, siltuma rēķini,” eksperti jaunākajos reitingos saredz beigu sākumu
VIDEO. “Jau divas avārijas, bet ceļa tīrītāja neviena, ko jūs gaidāt?” Mārtiņš nikns par gauso darbu uz A9
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.