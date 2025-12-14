FOTO, VIDEO. “Tad jau labāk dzīvot cietumā!” Sieviete parāda, cik šausmīgus dzīvokļus Rīgā izīrē par teju 250 eiro mēnesī 0
Atrast jaunu mājvietu nav viegli. Protams, ka šobrīd neviens uz izdevīgām cenām vairs necer, tomēr vēl joprojām ir sludinājumi, kuru cena un izskats tomēr pārsteidz. Ja šāds dzīvoklis mēnesī izmaksā teju 250 eiro, cik liela īre ir izremontētā namā?
“235 eiro mēnesī par trīsistabu dzīvokli, izolētas ir tikai divas istabas. Komunālie maksājumi nav iekļauti šajā summā. Paskatoties foto, vienkārši ārprāts! Man nav vārdu! Uz kurieni pasaule iet? Saprotiet, ka ir cilvēki, kuriem nav variantu, un vienkārši jāņem šādi dzīvokļi?” “Tik tok” jautā kāda jauna sieviete.
Sludinājumā rakstīts: “Saimnieks Izīrē dzīvokli. Silts 3istabu dzīvoklis. 2 izolētas istabas. Papildus komunālie maksājumi.
Dzīvoklis cilvēkiem, kas augsti novērtē vēsturisko mantojumu.
Nams celts 20 gs. sākumā, pašlaik tas ir jūgendstila mantojums, kas ir būvēts nacionālā romantisma stilā. Arhitekts Eižens Laube. Apkārtne ir klusa un droša, jo ir videonovērošana.
Netālu Rīgas skaistākie parki. Laba infrastruktūra- tuvu sabiedriskais transports, plašas izklaides iespējas- kafejnīcas, restorāni. Vecrīga 7 minūšu gājiena attālumā. Starpniekus lūgums netraucēt.”
@diana.meijere Remontiņš 10/10 #īre #dzīvoklis #riga #īresdzīvoklis #sslv ♬ Mountain Life – Art Music