Jāsit tajos vārtos, padotajiem norāda Viktors Morozs. Foto: Nora Krevņeva-Baibakova/”RFS”

“Piekrītu, ka esam favorīti, bet viss izšķirsies laukumā.” “RFS” galvenais treneris par gaidāmo dueli ar Belfāstas “Linfield” Ieteikt







Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Šajās divās spēlēs viss atkarīgs no mums, pirms dueļa pret Belfāstas “Linfield” no Ziemeļīrijas teic “RFS” galvenais treneris Viktors Morozs.

UEFA Konferences līgas kvalifikācijas izšķirošās ceturtās kārtas pirmajā spēlē “RFS” šovakar “Skonto” stadionā cīnīsies ar Ziemeļīrijas iepriekšējo četru gadu čempioni “Linfield”. Bukmeikeru vērtējumā Latvijas čempione ir pāra favorīte.

“Piekrītu, ka esam favorīti, bet viss izšķirsies laukumā. Eirokausos ir cits līmenis un atmosfēra nekā virslīgā, atbildība lielāka,” “Latvijas Avīzei” teica Viktors Morozs. “”Linfield” ir labi organizēta komanda, zinām, ko no viņiem sagaidīt. Šovasar uzvarēja Norvēģijas “Bodo/Glimt”, un tas daudz ko pasaka, lai gan otrajā spēlē pēc noraidījuma pie 0:1 iznāca graujošs zaudējums (0:8).

“Linfield” nespēlē tipiski britu futbolam ar tālām piespēlēm. Ja pretinieks ļauj, tad arī māk un zina, ko darīt ar bumbu. Ir redzama sistēma, spēlē modernu futbolu – ne tikai sit un skrien. Būs cīņa par iniciatīvu, mēs gribam kontrolēt bumbu.”

Viktors Morozs nezināja, ka “Linfield” jau septiņus gadus vada Deivids Hīlijs, taču, analizējot spēles, to varot redzēt – ir savs stils un sistēma, visi spēlētāji zina savu uzdevumu.

Aizbraukušo kapteini Tomislavu Šariču “RFS” vidējā līnijā aizstāt neesot iespējams, tomēr aizvietotājiem arī ir savi plusi, un Alfusainijs Džata spēlē Maltā pret “Hibernians” ar pienākumiem ticis galā ļoti labi.

Moroza kāršu kavā ir Tomāšs Šimkovičs, kurš nupat atgriezies komandā un Latvijas kausa ceturtdaļfinālā nospēlēja pusotru puslaiku. Viņš esot gatavs palīdzēt. “Zinām, ka visai Latvijas futbola sabiedrībai šīs spēles ir svarīgas. Jūtam atbildību, bet ne stresu. Gribam rādīt savu spēli. Ļoti labi saprotam, ka šajos divos mačos viss ir atkarīgs no mums,” uzsvēra Morozs.

Aizsargs Vitālijs Jagodinskis: “Noskaņojums kaujiniecisks, izredzes vērtēju kā 50 pret 50. Būs interesanti, kā jau pret britiem – daudz cīņas. Domāju, ka šīs būs vienas no karjeras svarīgākajām spēlēm, jo uz likmes ir grupu turnīrs.”

Ja “RFS” iekļūs Konferences līgas grupu turnīrā, tā būs garantējusi 3,3 miljonus eiro no UEFA. Neveik­smes gadījumā saņems par diviem miljoniem mazāk. Komandā esot apspriesta prēmiju tēma, bet sīkāk par to netiek izpausts. Jagodinskis pauda prieku, ka spēle risināsies “Skonto” stadionā, kur ir kvalitatīvāks laukums un līdzjutēji ir tuvāk nekā Daugavas stadionā, kur mačs jāvēro “kā no lidmašīnas”.