“Domāju, ka krievi ir gatavi arī izraisīt kārtējo katastrofu – un šoreiz tā var būt kodolkatastrofa,” pieļauj žurnālists

“Es arī biju visu laiku skeptisks par Zaporižjas atomelektrostacijas (AES) spridzināšanas iespējamību. Esmu tur bijis energodaļā un strādājis nedēļu par vēlēšanu novērotāju, un man bija ļoti laba iespēja iepazīties ar pilsētu un tās iedzīvotājiem krustu šķērsu. Vienīgais, ko viņi nedrīkstēja darīt – ielaist mūs iekšā AES. Tur ir seši milzīgi reaktori, seši energobloki, no kuriem pieci strādā, bet sestais ir visu pārējo enerģētiķu apmācībai. Teiksim, Černobiļas AES ir stipri mazāka, salīdzinot ar Zaporižju. It kā atomelektrostacija saucas “Zaporižja”, bet tieši viņas dibināšanai ir uzcelta atsevišķa, jauna pilsēta – energodaļa, kur ražo tikai elektrību,” tā TV24 raidījumā “Globuss” pastāstīja žurnālists Imants Liepiņš, diskutējot par aktuālo tematu saistībā ar Zaporižjas AES un izskanējušiem krievu draudiem sarīkot teroraktu Krievijas okupētajā Zaporižjas AES, par kuras drošību bažas valda jau kopš pagājušā gada pavasara.

Zaporižjas AES strādājot tikai cilvēki ar “ļoti labu izglītību”. “Tur nevar atnākt un vietējiem cilvēkiem pateikt, ka, lūk, šis kodolfizikas doktorants būs tagad vatņiks, seperātists un vispār Kremļa pakalpiņš,” uzsvēra Liepiņš. Uz repliku, ka daži no viņiem jau sāka sadarboties ar Krievijas režīmu – sākumā, turot revolveri pie galvas, bet pēc tam jau bijuši cilvēki, kas labprātīgi sākuši sadarboties, Liepiņš to komentēja, sakot: “Viņu skaits ir ārkārīgi mazs, un, es domāju, viņi to ir darījuši tikai tāpēc, lai novērstu šīs te katastrofas iespēju. Šobrīd, zinot šīs energodaļas iedzīvotājus, domāju, ka viņi turpinās nepakļauties okupantu vēlmēm.”

Savukārt tagad, 6.jūnijā, pēc Kahovkas hidroelektrostacijas (HES) uzspridzināšanas Ukrainā, ko paveica krievu iebrucēji, žurnālists Liepiņš sāk “ļoti pesimistiski” skatīties uz to visu.

“Manuprāt, krievi tieši ar Kahovkas HES spridzināšanu ir parādījuši to, ka viņi ir gatavi visu eskalēt līdz neiespējamībai, un, ka viņi uzspridzināja milzīgo dambi, noslīcināja viņu pašu kontroles zonā esošo pilsētu Olešku ar tur palikušajiem iedzīvotājiem un vēl citas mazākas apdzīvotās vietas…Līdz ar to es pilnīgi noteikti skatos ļoti pesimistiski uz tādu iespēju, jo krievi ir izdarījuši visu citu, ko uzskatīja par neticamu un neiespējamu sava barbarisma dēļ. Tāpēc es domāju, ka viņi ir gatavi arī izraisīt kārtējo katastrofu – un šoreiz tā var būt kodolkatastrofa,” tā TV24 raidījumā “Globuss” pauda Liepiņš.

Vai krievi varētu izraisīt kodolkatastrofu tik tuvu savai robežai? Uz to žurnālists Liepiņš atteica: “Jā! Jo krievus nekad nav interesējušas sekas uz viņu pašu valsti.”

Jau vēstīts, ka Krievijas spēki apsver iespēju sarīkot teroraktu Krievijas okupētajā Zaporižjas atomelektrostacijā (AES), par kuras drošību bažas valda jau kopš pagājušā gada pavasara, ceturtdien paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. “Izlūkdienesti ir saņēmuši informāciju, ka Krievija apsver terorakta scenāriju Zaporižjes atomelektrostacijā – teroraktu ar radiācijas noplūdi. Viņi tam visu jau ir sagatavojuši,” teikts sociālās saziņas vietnēs izplatītajā Zelenska paziņojumā.

Bažas par Eiropas lielāko AES, kas ir valdījušas visu Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā laiku, ir saasinājušās pēc tam, kad šomēnes krievi uzspridzināja Kahovkas hidroelektrostacijas aizsprostu, kas nodrošināja arī kodolstacijas dzesēšanai nepieciešamo ūdeni.

Zaporižjas AES savulaik nodrošināja 20% no Ukrainas elektroenerģijas patēriņa un turpināja darboties Krievijas iebrukuma pirmajos mēnešos arī pēc tam, kad martā to okupēja Krievijas karaspēks, taču septembrī elektroenerģijas ražošana tika pārtraukta. Neviens no AES sešiem padomju laikos būvētajiem reaktoriem vairs neražo elektrību, bet AES joprojām ir pieslēgta elektrotīklam, kas tai nepieciešams reaktoru dzesēšanai.