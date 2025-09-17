“Donbass krieviem tagad ir kā kauls rīklē!” Kremlis beidzot sapratis, kas to tur sagaida? 0
Šogad vasarā klīda baumas, ka Krievijas ofensīva būs kara izšķirošā kauja, ka pēdējā cīņa būs par Donbasa ieņemšanu, bet Donbass nav ieņemts. Ir analītiķi, kuri bija pārliecināti, ka Ukrainas bruņotie spēki ir tuvu sabrukumam. Arī pats Putins paziņoja, ka ir pamats uzskatīt, ka Krievija var piebeigt Ukrainas karaspēku – tas bija pavasarī, aprīlī un maijā. To TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” atgādina Jānis Sladiņš, NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks.
Viss, ko Krievijas armija šobrīd ir ieguvusi, ir pilnīga neveiksme kaujas laukā – tas, ko viņi šobrīd ir ieņēmuši, nedod nekādas priekšrocības, tā par šā brīža situāciju frontē saka Sladiņš, piebilstot, ka krievi no iegūtā tomēr arī neatkāpsies: “Svarīgi atzīmēt, ka stratēģiskie mērķi – Pokrovska, Konstantinovka, Kujanska, Časivjara – joprojām ir Ukrainas spēku rokās.”
Kremļa ambiciozie plāni paplašināt savu ietekmi Sumos un Harkivas apgabalā arī izrādījās veltīgi, arī tur “ukraiņi joprojām spiežas pretī”.
Sladiņš akcentē, ka ļoti svarīgi būtu maksimāli šobrīd apbruņot Ukrainu, citējot Urzulas fon der Leienes teikto, ka “Ukraina ir jāpārvērš par tērauda dzeloņcūku, lai varētu krievus turēt tur, kur viņiem jābūt”.
Kremlis šobrīd ir sapratis, ka Ukraina Donbasu nepametīs, tāpēc tiem ir kritiski svarīgi šo reģionu ieņemt ar varu. Šis reģions krieviem ir kā tāds kauls rīklē, saka Sladiņš: “Ekonomiskās situācijas dēļ Krievijai nepieciešama pauze karā, bet Kremlis tam nevar piekrist, kamēr Donbass nav pilnībā tā kontrolē.”
Šobrīd ir acīm redzams fakts, ka Krievijai šī vasara ir bijusi neveiksme un pat minimālie mērķi nav sasniegti, nemaz nerunājot par to, ko viņi iekļāva savā konstitūcijā – šie četri Ukrainas apgabali, saka majors. “Protams, krieviem triumfa brīdis bija, kad Tramps sāka pieprasīt, lai Ukraina pamet Donbasu bez cīņas, bet Ukraina šo spiedienu izturēja.”