FOTO. "Viņa sniegumu raksturoja vīrišķīgs cēlums…" Pēdējā gaitā izvadīts izcilais baletdejotājs Haralds Ritenbergs
Šodien, 29. decembrī, Latvijas Nacionālās operas un baleta Beletāžas zālē notika atvadīšanās no izcilā baletdejotāja Haralda Ritenberga. Jau iepriekš vēstījām, ka šī gada 21. decembrī mūžīgā devās viens no visu laiku izcilākajiem latviešu baletdejotājiem, pedagogs un kinoaktieris Haralds Ritenbergs (11.05.1932–21.12.2025).
“Haralds Ritenbergs Latvijas Nacionālā baleta trupā dejoja no 1951. līdz 1977. gadam un kļuva par vienu no spilgtākajiem pēckara paaudzes romantiskā baleta ideāliem. Viņa sniegumu raksturoja plastiska elegance, iekšēja apgarotība un vīrišķīgs cēlums,” atvadoties no bijušā kolēģa, pauž Latvijas Nacionālās operas un baleta radošā komanda. “Savas karjeras laikā viņš nodejoja vairāk nekā četrdesmit nozīmīgas lomas, tostarp Zigfrīdu “Gulbju ezerā”, princi Albertu “Žizelē”, titullomu baletā “Šakuntala”, Gireju “Bahčisarajas strūklakā”, Pēru Gintu, Fēbu “Parīzes Dievmātes katedrālē”, Franci “Pie Zilās Donavas” un Romeo “Romeo un Džuljetā”.”
Haralda Ritenberga talants spilgti izpaudās arī latviešu spēles kino. Viņa atveidotās galvenās lomas filmās “Šķēps un roze”, “Nauris”, “Vella kalpi” un “Vella kalpi vella dzirnavās” iemantoja plašu skatītāju mīlestību un kļuva par nozīmīgu Latvijas kino zelta fonda daļu.
Ne mazāk nozīmīgs ir viņa ieguldījums pedagoģijā. Haralds Ritenbergs bijis NMV Rīgas Baleta skola | Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas pedagogs, direktors un mākslinieciskais vadītājs (1978–2017). Viņa vadībā izauguši daudzi Latvijas Nacionālā baleta solisti un trupas dejotāji.
Haralda Ritenberga radošais mūžs ir neatņemama Latvijas baleta un kino vēstures sastāvdaļa. Viņš paliks atmiņā kā izcils mākslinieks un iedvesmojošs pedagogs.
“Klasikas” radošā komanda pauž dziļu un patiesu līdzjūtību Meistara tuviniekiem, kolēģiem, audzēkņiem un talanta cienītājiem!