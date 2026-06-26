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Foto: Andrejs Strokins / Latvijas Radio

“Dons viņu brutāli pasūtīja dir*t!” Gluzunova ceļ gaismā nesenu konfliktu un nosauc pašmāju mūziķi par pārvērtētu 0

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18:58, 26. jūnijs 2026
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Kādā intervijā dziedātāja un šovu zvaigzne Elīna Gluzunova atbildēja uz jautājumu “Kurš ir vispārvērtētākais mūziķis Latvijā?”

Viņas atbilde bija Dons.

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Lai gan dziedātāja atzīst, ka vecie Dona hiti vairāki arī viņai pašai ir tuvi un mīļi, viņa met akmeni tieši mākslinieka komuinikācijas spējās ar faniem.

“Kā personība viņš neprot komunicēt ar saviem faniem. Man kliente satikās ar viņu restorānā, protams, nejauši. Viņa sēdēja pie blakus galdiņa, viņš bija ar savu draudzeni, viņa par viņu nenormāli fano, par viņu balsoja Eirovīzijā. Viņa piegāja pie galdiņa un palūdza vienkārši nobildēties. Un viņš viņu vienkārši pasūtīja dir*t tā kā reāli, “nu kas tu neredzi, es te esmu vakariņās”. Man šķiet, ja tu esi sabiedrībā atpazīstams cilvēks, tev ir jāmāk tolerēt situācija, neatkarīgi no tā, kurā vietā tu atrodies, jo tas cilvēkiem neinteresē!” Gluzunova skaidro.

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