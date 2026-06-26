“Varbūt kāds piķis sanāk!” Magone šķūnī atrod negaidītas lietas, draudzenes pārsteigtas 0
Šova “Slavenības. Bez filtra” dalībniece Magone nolēmusi ieviest kārtību pagalmā, iztīrot šķūņos, kuros sakrājušās lietas, kuras tā arī nav sagaidījušas savu otro dzīvi. Mantu ir daudz, darba netrūkst, tāpēc palīdzēt ieradušās draudzenes Ilva un Daina. Kad atklājas patiesais mantu apjoms, Magone spiesta talkai piesaistīt traktoru.
Pie Magones sētā notiek lielā talka – viņa nolēmusi iztīrīt šķūņus, kuros gadiem krātas vairs nevajadzīgās lietas. Ciemos palīdzēt ieradušās arī Magones draudzenes Daina un Ilva. Draudzenes pārcilā mantas, ko Magone vienu aiz otras velk ārā no šķūņa un joko, ka daža laba no tām būtu vēl izmantojama, lai arī laika zobs neko šeit nav saudzējis.
Ilva uzgājusi bērnu ratus, un Magone spriež, ka tos varbūt varētu notirgot: “Var ielikt Andelē mandelē, varbūt kāds piķis sanāk!” Kad tiek izvilkti vēl vieni rati, rodas jau ideja par komplektu – pērc vienu, otrus saņem dāvanā. Vai arī var sasiet kopā un sanāk dvīņu rati.
Magone atzīst, ka, lai arī lauku sētā daudz kas tiešām noder, tāpēc visu ārā nevar mest, tomēr ir pienācis laiks no liekā atbrīvoties: “Kam man tie vecie deķi, lupati, kurtkas – kociņus apklāt vēl kaut ko. Bet kamēr vajadzēs klāt nākamgad, būs desmit kurtkas vietā jau. Tā ir, kad taupa taupītājs un nekādi nevar atstāties. Šausmas.”
Kad sētā ieripo Magones pasūtītā smagā artilērija – traktors ar piekabi, kurā liekās mantas aizgādāt prom, draudzenes ir šokā par tā izmēriem. Vai tas varēs maz te izgrozīties? Un vai viņām pašām būs mantas jāsamet piekabē?