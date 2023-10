Luvras muzejs Parīzē. Foto: AFP/SCANPIX

Draudu dēļ evakuē Luvras muzeja apmeklētājus Parīzē Ieteikt







Luvras muzejs Parīzē sestdien tika slēgts “drošības apsvērumu dēļ” pēc tam, kad saņēma draudu vēstuli, informēja muzejā.

Muzejs saņēmis rakstisku vēstījumu, ka “ir apdraudēts muzejs un tā apmeklētāji”, tādēļ nolemts evakuēt apmeklētājus un sestdien muzeju slēgt, “lai veiktu nepieciešamās pārbaudes”.

Muzejs solīja, ka tie, kas iegādājušies biļetes sestdienai, varēs saņemt atpakaļ samaksāto naudu.

The Louvre Museum in Paris is being evacuated after a threat while France is under high alert. Click on the image below to read more ↓ https://t.co/tkzbPu9gCc — CTV Saskatoon (@ctvsaskatoon) October 14, 2023

Francijā tiek pastiprināti drošības pasākumi pēc tam, kad piektdien čečenu izcelsmes vīrietis, izkliedzot islāmistu tradicionālo saukli “Allahu akbar!” (Dievs ir visuvarens), Arasā valsts ziemeļaustrumos, kur ir lielas ebreju un musulmaņu kopienas, sarīkoja uzbrukumu licejā, nogalinot skolotāju un ievainojot trīs citus cilvēkus. Skolēni incidentā necieta.

Saasinoties Izraēlas un palestīniešu kaujinieku grupējuma “Hamas” konfliktam, arī Eiropā pieaudzis dažādu uzbrukumu un incidentu risks.

Piektdienu “Hamas” bija izsludinājis par “atriebības dienu”, kad aicināja savus sekotājus visā pasaulē rīkot uzbrukumus.

Piemēram, Eiropas pundurvalsts Lihtenšteinas policija sestdien atvēra galvaspilsētu Vaducu, kas piekrdienas vakarā tika daļēji slēgta pēc viltus draudu saņemšanas

Piektdienas vakarā Vaducā notika ēdiena festivāls un nacionālās futbola izlases spēle, tādēļ Lihtenšteinas galvaspilsētā bija vairāk cilvēku nekā ierasts.

Pēc spridzināšanas draudu no vīrieša, kas “vēlas atbalstīt Palestīnu”, saņemšanas liela daļa pilsētas tika norobežota un veikta tās pārmeklēšana. Tomēr, neko sprādzienbīstamu neatrodot, policija sestdien atvēra Lihtenšteinas galvaspilsētu.

Vīrieris angļu valodā policiju informēja, ka “30 minūšu laikā Vaducā” eksplodēs bumba. Viņš teica, ka vēlas atbalstīt Palestīnu un sarunu pabeidza ar vārdiem “Allahu akbar!”.

🇫🇷People are fleeing the Louvre Museum in Paris after a bomb threat. pic.twitter.com/2ebHd3qVuI — Sun Dispatch News (@SunDispatch) October 14, 2023

The Louvre museum in Paris has been excavated due to a bomb threat after Hamas called for a ‘Day of Jihad’ across the world. #Hamas #hamasiISIS #HamasISIS #HamasTerrorist pic.twitter.com/mRlubIxZ7w — preeti Yadav (@cutepreetiji) October 14, 2023

Paris's Louvre museum evacuated 'for security reasons' France is on high alert following an attack in the northeastern town of Arrashttps://t.co/Yf6V3qDh8H — Gulf News (@gulf_news) October 14, 2023