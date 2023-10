VIDEO. Kliedzot saukli “Allahu akbar!”, Francijā islāmists nodur liceja skolotāju

Uzbrukumā vienā no Francijas vidusskolām piektdien nodurts kāds skolotājs, bet divi citi cilvēki smagi ievainoti, ziņo mediji.

Uzbrukums noticis ap plkst.11 (plkst.12 pēc Latvijas laika) Arasas licejā Francijas ziemeļaustrumos.

BREAKING:

Man yells "Allahu Ahkbar" before stabbing a teacher to death and wounding another 2 in a high school school in French city of Arras.

Hamas has declared Friday to be a Global Day of Rage pic.twitter.com/i1OjMXSO7n

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 13, 2023