Tenisiste Ostapenko dubultspēlē izsitusies jau ceturtdaļfinālā Ieteikt







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Aļona Ostapenko Vimbldonas čempionāta dāmu dubultspēlē kopā ar ukrainieti Ludmilu Kičenoku ir tikusi starp astoņiem labākajiem duetiem. Vakar Londonā Latvijas un Ukrainas duets trešās kārtas mačā sīvā cīņā ar 5:7, 6:4, 6:2 uzvarēja mājinieces Herietu Dārtu un Heteri Vatsoni. Ostapenko vēlāk aizvadīja arī jaukto pāru dubultspēli, kur viņa otrajā kārtā duetā ar Robertu Farahu no Kolumbijas spēkojās pret serbiem Aleksandru Kruniču un Nikolu Čačiču.

Ostapenko ir vienīgā tenisiste, kura vienspēlēs bija starp izliktajām, bet turpina dalību abās dubultspēlēs. Sociālajos tīklos gan nerimst diskusija par Aļonas uzvedību pēc zaudējuma vienspēļu astotdaļfinālā pret vācieti Tatjanu Mariju (7:5, 5:7, 5:7).

Latvijas tenisiste, atstājot kortu, sarūgtinājumā meta ūdens pudeli pret krēslu, to apgāžot un uzreiz saņemot negatīvu ūjināšanas reakciju no skatītājiem. Jau pēc cīņas medijiem Ostapenko skaidroja, ka tas bijis sarūgtinājumā nākušu emociju uzplūds, jo viņa nemīl zaudēt. “Man šajā mačā bija jāuzvar, jo pretiniece spēlēja tikai no aizsardzības un izmantoja manas kļūdas.

Ir liela vilšanās, jo Marija neko neparādīja, es biju labāka. Tas ir kaitinoši zaudēt, apzinoties, ka biji labāka spēlētāja. Protams, uzreiz pēc beigām bija emocijas, varbūt nevajadzēja tā darīt, bet no malas tas izskatās vienkāršāk. Tobrīd tā jutos,” par savu rīcību taisnojās Ostapenko, kura pret vācieti otrajā setā neizmantoja divas mačbumbas.