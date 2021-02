Ziemasvētku kauju skatu uzņemšana filmā "Dvēseļu putenis"

“Dvēseļu putenis” turpina cīņu par “Oskara” nomināciju kategorijā “Labākā oriģinālmūzika” Ieteikt 1







Režisora Dzintara Dreiberga kinofilma “Dvēseļu putenis” ar komponistes Lolitas Ritmanis mūziku turpina dalību ASV Kinoakadēmijas balvas “Oskars” sacensībā, pretendējot uz nomināciju kategorijā “Labākā oriģinālmūzika”.

ASV Kinoakadēmija nākusi klajā ar pirmo nomināciju pretendentu sarakstiem vairākās kategorijās, kas līdz 15.martam tiks saīsinātas līdz piecām nominācijām katrā kategorijā.

Kategorijā “Labākā oriģinālmūzika” filmai “Dvēseļu putenis” jeb “Blizzard of Souls” būs jāsacenšas ar tādām filmām kā “Ammonite”, “Da 5 Bloods”, “The Invisible Man”, “Jingle Jangle: A Christmas Journey”, “The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)”, “The Little Things”, “Mank”, “The Midnight Sky”, “Minari”, “Mulan”, “News of the World”, “Soul”, “Tenet” un “The Trial of the Chicago 7”.

Kā norādīts ASV Kinoakadēmijas tīmekļvietnē, “Dvēseļu putenis” nav ieguvis nomināciju kategorijā “Labākā starptautiskā pilnmetrāžas filma”, kurai izvirzītas 15 kinolentes. Starp tām ir Bosnijas un Hercegovinas kinolente “Quo Vadis, Aida?”, Čīles filma “The Mole Agent”, Čehijas pilnmetrāžas filma “Charlatan” un Dānijas filma “Another Round”.

Tāpat kategorijā nominēta Francijas kinofilma “Two of Us”, Gvatemalas filma “La Llorona”, Honkongas kinolente “Better Days”, Irānas filma “Sun Children”, Kotdivuāras kinolente “Night of the Kings” un Meksikas filma “I’m No Longer Here”.



































Filmas "Dvēseļu putenis" aizkadri

Par “Osakaru” sacentīsies arī Norvēģijas filma “Hope”, Rumānijas kinolente “Collective”, Krievijas kinolente “Dear Comrades!”, Taivānas filma “A Sun” un Tunisijas pinlmetrāžas filma “The Man Who Sold His Skin”.

LETA jau rakstīja, ka gada sākumā komponiste Ritmanis saņēma Holivudas vizuālo mediju mūzikas balvu par labāko mūziku filmai svešvalodā, kas piešķirta par mūziku filmā “Dvēseļu putenis”.

Jau vēstīts, ka “Dvēseļu putenis”, kas pirmizrādi piedzīvoja 2019.gada gada 8.novembrī, skatītājus aizved 100 gadus senā pagātnē, kad sešpadsmitgadīgais Artūrs dodas strēlniekos un kopā ar draugiem cīnās par brīvību – pat tad, kad neviens nezina, kurā pusē tā meklējama. Stāsts ļauj skatītājam pieaugt kopā ar Artūru un jaundibināto Latvijas valsti, vērojot dzīvi ierakumos zēna acīm, pašaizliedzīgi stājoties pretī ienaidniekam, meklējot īstu mīlestību un mācoties novērtēt brīvības cenu.