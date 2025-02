“Dzemdībās zaudēju pamatīgu daudzumu…” Aktrise Inga Tropa meitiņas mēneša jubilejā dalās sarežģītā dzemdību stāstā Ieteikt







8.janvārī pasaulē nākusi aktrises Ingas Tropas un Gata Ungura meitiņa Grieta. Neilgi pēc dzemdībām aktrise atzina, ka peldās bezgalīgā mīlestības okeānā un ir no sirds pateicīga par šo lielāko un svētāko pasaules brīnumu – jaunu dzīvību.

Nu meitiņai apritējis jau 1 mēnesis un Inga soctīklos dalījusies neskaitāmos paldies cilvēkiem, kas šajā lielajā dzīves brīdī bijuši viņai blakus. Starp rindām nedaudz iezīmējas arī dzemdību stāsts, kas, kā var nojaust, nav bijis vienkāršs.

Inga raksta: “Viņa ir ļoti, ļoti gaidīts, gribēts un mīlēts bērns. Dzīvības radīšanas brīnums ir vislielākā mistērija, kas prasa daudz pacietības, ticības, spēka, rūpju un mīlestības. Kopš pagājušā gada maija, kad uzzināju, ka esmu gaidībās, šīs mazās dzīvības rašanās stāsts ir bijis gan skaists un īpašs, gan dažādiem pārbaudījumiem pilns. Kopš maija esmu bijusi grūtniecības saglabāšanas režīmā. Mums izdevās. Vēlos pateikt paldies visiem labajiem cilvēkiem, kas mūs atbalstīja, palīdzēja un tiem, kas to dara joprojām. Pateicoties arī viņiem Grietiņa nu ir ar mums.”

Aktrise no sirds pateicas saviem kolēģiem no Jaunā Rīgas teātra, jo viņi esot atbalstījuši no pirmā brīža un visu grūtniecības laiku. Bijuši līdzdalībnieki šī noslēpuma glabāšanā no plašākas publikas.

Alvis Hermanis esot ļāvis Ingai vienas dienas laikā atstāt visus darbus: “Tobrīd pozitīvam grūtniecības gala rezultātam izredžu vēl bija ļoti maz, bet arī viņi ticēja, ka viss izdosies.”

Tāpat aktrise pateicas savai lieliskajai ginekoloģei Katrīnai Ancei Aumeisterei, Stradiņu slimnīcas ginekoloģijas nodaļas un Gaiļezera slimnīcas kolektīviem par sniegto palīdzību grūtniecības saglabāšanā: “Cilvēki bieži stāsta, ka slimnīcās mēdz būt nepatīkamas saskarsmes ar personālu. Noteikti arī tā mēdz būt, nestrīdos. Bet es satiku iedvesmojošus cilvēkus, kas katrs savā specialitātē veic savu misijas darbu, un veic to pašaizliedzīgi no visas sirds. Paldies ikvienam no jums. Paldies, ka iestājaties par dzīvību.”

Pateicības vārdi tiek veltīti arī Rīgas Dzemdību nama speciālistiem, vecmātei Lailai Laganovskai, dūlai Līgai Giniborgai, fizioterapeitām, kas atbalsta šajā pēcdzemdību periodā pēc sarežģītām dzemdībām.

Īpaši pateicības vārdi Ingas mammai: “Paldies manai ģimenei, īpaši manai mīļajai un vislabākajai visā Visumā mammai Anitai Tropai, kura šajās dienās paņēma atvaļinājumu, lai mums palīdzētu. Viņas mīlestība un rūpes (tāpat kā bērnībā) mani dziedina daudz ātrāk. Paldies viņai arī par to, ka reiz deva dzīvību man. Atceros, ka piedzīvojot pirmās dzemdības manī atvērās arī milzu atklāsme – ko manai mammai reiz nozīmēja dzemdēt mani, atdodot sevi visu. Un pēc tam,līdz pat šai dienai, dot un atkal dot saviem bērniem beznosacījuma mīlestību. Gan toreiz, gan tagad es vēlētos savai mammai pateicībā dāvāt visus pasaules ziedus un klāt viņas ķermeni bezgalīgiem pateicības skūpstiem un glāstiem par šo dāvanu- dzīvību un dzīvi.”

Un arī meitiņas tētim: “Bet vislielākais paldies manam mīļajam Gatim. Viņa vīrišķīgais atbalsts un rūpes iedrošina mani. Viņa draudzība un sirsnība silda un iedvesmo. Viņa humors un pozitīvais dzīves redzējums mani dziedina un ved pretī sapņiem. Un mēs esam izcila komanda, kura ar mīlestību un cieņu spēj paveikt lielas lietas kopā.”

Noslēgumā aktrise raksta: “P.S. Paldies arī tiem cilvēkiem, kuri ziedo savas asinis. Dzemdībās zaudēju pamatīgu daudzumu. Mani glāba kāda cita laba cilvēka ziedotās. Aicinu arī jūs, draugi, ziedot, ja vien veselība jums atļauj. Asiņu ļoti trūkst. Arī man nācās labu brīdi pagaidīt.”