VIDEO. Jābrīnās, kā pilots vispār izdzīvoja! F-1 sacensību pēdējo sešu gadu laikā šaušalīgākā avārija

Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pirmās formulas (F-1) sacensībās Bahreinā notika pēdējo sešu gadu laikā šaušalīgākā avārija, kurā francūzis Romēns Grožāns brīnumainā kārtā izkļuva sveikā vien ar roku apdegumiem.

Bahreinā tika aizvadīts 2020. gada sezonas 15. posms.

Grožāns vairs nespēja savaldīt savu spēkratu, un tas lielā ātrumā ietriecās metāla aizsarg­barjerā. Trieciens bija tik spēcīgs, ka “Haas” formula pārlūza uz pusēm, piedevām kokpits ar Grožānu tajā izlidoja aizsargbarjeras otrā pusē, bet aizmugurējā daļa ar motoru palika trases pusē.

Sadursmes brīdī momentā uzliesmoja no sadauzītās degvielas tvertnes izlijušais šķidrums, Grožānu pārņemot liesmām. Francūzi izglāba striktie F-1 drošības noteikumi, jo jau pēc dažām sekundēm avārijas vietā bija gan glābēji, gan mediķi, Grožānam brīnumainā kārtā spējot izkļūt no liesmu apņemtās formulas.

Paredzams, ka jau šodien francūzi izrakstīs no slimnīcas. Te vēlreiz pierādījās, ka F-1 sacensībās drošības līmenis ir neticami augsts. Pēdējo reizi šajās sacensībās fatāla avārija notika 2014. gadā Japānā, kad cits francūzis Žils Bjanki lielā ātrumā ietriecās evakuatorā, gūstot smagu galvas traumu.

An update from Romain himself. Pleased to see you’re in good spirits! We hope you make a speedy recovery 🙏 pic.twitter.com/njnjjH4GBi

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 29, 2020