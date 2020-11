Dzīvā reportāža. Baidens pret Trampu: CNN aplēses – Baidens uzvarējis Viskonsinā

Ziņa tiek papildināta ar jaunāko informāciju

Vakar ASV notika vēlēšanas, kurās izšķīrās, vai prezidenta amatu saglabās republikāņu pārstāvis Donalds Tramps vai arī viņu nomainīs demokrātu izvirzītais bijušais viceprezidents Džo Baidens. Šobrīd tiek skaitītas balsis.

Plkst 21.41 CNN aplēses: Baidens uzvarējis Viskonsinā, elektoru balsu skaitu palielinot līdz 248

ASV otrdien notikušajās prezidenta vēlēšanās demokrātu kandidāts Džo Baidens uzvarējis Viskonsinas štatā un ieguvis tā desmit elektoru balsis, liecina telekanāla CNN aplēses, un līdz ar to Baidens šobrīd ieguvis 248 elektoru balsis.

Pašreizējais Baltā nama saimnieks republikānis Donalds Tramps līdz šim ieguvis 213 elektoru balsis, liecina ASV telekanālu aplēses.

CNN aplēses veicis pēc 99% balsu saskaitīšanas Viskonsinā un Baidens saņēmis 49,4% jeb 1 630 387 balsu pret Trampa 48,8% jeb 1 609 878 balsu.

Tā kā starpība starp kandidātiem štatā ir mazāk nekā viens procentpunkts ir iespējama balsu pārskaitīšana un Trampa štābs jau paziņojis, ka to pieprasīs.

2016.gada vēlēšanās Tramps Viskonsinā pārspēja demokrātu kandidāti Hilariju Klintoni.

Atbilstoši līdz šim apkopotajiem ASV prezidenta vēlēšanu rezultātiem demokrāts Džo Baidens ieguvis 248 elektoru balsis, bet pašreizējais Baltā nama saimnieks republikānis Donalds Tramps – 213 elektoru balsis, liecina ASV telekanālu aplēses.

Lai gūtu uzvaru cīņā par Balto namu, kandidātam nepieciešamas 270 elektoru balsis.

Plkst 21.36 ASV bijusi 120 gadu laikā lielākā vēlētāju aktivitāte

Otrdien notikušajās ASV prezidenta vēlēšanās vēlētāju aktivitāte bijusi lielākā 120 gadu laikā, liecina Floridas Universitātes profesora Maikla Makdonalda vadītā Savienoto Valstu Vēlēšanu projekta aplēses.

ASV nepārspētais rekords joprojām ir 1876.gada vēlēšanas, kad vēlētāju aktivitāte pārsniedza 81%. Tiesa gan, šajā gadā sievietes vēl nevarēja balsot, un arī daudzi melnādainie amerikāņi sastapās ar nopietniem institucionāliem šķēršļiem, lai varētu kļūt par pilntiesīgiem pilsoņiem ar vēlēšanu tiesībām.

Plkst 20.45 Trampa štābs pieprasīs balsu pārskaitīšanu Viskonsinā

ASV prezidenta Donalda Trampa štābs trešdien paziņoja, ka pieprasīs balsu pārskaitīšanu Viskonsinā, kurš kļuvis par vienu no izšķirošajiem štatiem cīņā par uzvaru.

Uzvarētājs Viskonsinā iegūst 10 elektoru balsis. Šobrīd pēc 99% balsu saskaitīšanas vadībā ir Džo Baidens ar 49,4% jeb 1 630 387 balsu pret Trampa 48,8% jeb 1 609 878 balsu.

“Ir bijuši ziņojumi par pārkāpumiem vairākos rajonos, kas raisa nopietnas bažas par rezultātu derīgumu,” paziņoja Trampa štāba vadītājs Bils Stepjens. “Prezidents ir zonā, lai varētu pieprasīt pārskatīšanu, un mēs to nekavējoties darīsim.”

2016.gada vēlēšanās balsu pārskatīšanā Viskonsinā Trampam tika pieskaitīta tikai 131 papildu balss.

Atbilstoši līdz šim apkopotajiem ASV prezidenta vēlēšanu rezultātiem demokrāts Džo Baidens ieguvis 238 elektoru balsis, bet pašreizējais Baltā nama saimnieks republikānis Donalds Tramps – 213 elektoru balsis, liecina ASV telekanālu aplēses.

Lai gūtu uzvaru cīņā par Balto namu, kandidātam nepieciešamas 270 elektoru balsis.

Plkst 19.23 Politologs: Tramps vai Baidens ASV prezidenta vēlēšanās varētu uzvarēt ar mazu balsu pārsvaru

Iespējams, ka viens no ASV prezidenta amata kandidātiem – Donalds Tramps vai Džo Baidens – vēlēšanās varētu būt uzvarējis ar mazu balsu pārsvaru, aģentūrai LETA pauda politologs un Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks Māris Andžāns.

Viņš norādīja, ka patlaban pieejami vēlēšanu rezultāti ir provizoriski un tuvākās stundas, kā arī dienas rādīs, kādi tie būs.

Tāpat Andžāns atgādināja, ka iepriekšējās vēlēšanās diezgan daudz balsu, kas tika nostatītas pa pastu, tika atzītas par nederīgām, tomēr pašreiz var pieļaut, ka tieši pa pastu saņemtās balsis varētu nākt par labu Baidenam.

“Protams, aktuāls jautājums, cik tiešām šīs balsis būs nodotas par Baidenu un cik liels procents no tām tiks atzītas par nederīgām. Iespējams, ka abu kandidātu saņemto balsu skaits būs ļoti tuvs un tiesā apstrīdēs vēlēšanu rezultātus,” pauda Andžāns.

jo tas, ko saka pašreizējais ASV prezidents, ir dažādi interpretējams, tomēr uzvarējis viņš vēl nav. Tāpat Andžāns akcentēja, ka tiesāties varētu būt gatavs kā Tramps, tā Baidens, ja rezultāti būs līdzīgi, jo, piemēram, iepriekšējās vēlēšanās bija diezgan skaidrs, ka Hilarija Klintone vēlēšanās zaudēja.

Tāpat Andžāns pavēstīja, ka Pensilvānijā nesen tika nolemts, ka tiks sagaidītas arī atlikušās balsis. Piemēram, ja vēlēšanu iecirkni slēdz plkst.20 un pārējās balsis, kas saņemtas, netiek pieskaitītas, tad šajā gadījumā gaidīs mazliet ilgāk. Andžāns uzsvēra – tā kā likmes ir augstas, ja rezultāti būs tuvi, abas puses būs gatavas tos apstrīdēt.

Politologs norādīja, ka daudz būs atkarīgs arī no tā, kāds būs ASV Kongress, Pārstāvju palāta un Senāts. Patlaban, pētnieka ieskatā, arī tur izskatās, ka notiek diezgan cieša sacīkste. Viņš minēja piemēru – ja Tramps būs prezidents, bet Senātu kontrolēs demokrāti, tad būs apgrūtinoši panākt likumdošanas izmaiņas.

Nevarot izslēgt arī tādu scenāriju, ka prezidenta amatā paliek pašreizējais prezidents, bet demokrāti Kongresā piedzīvo uzvaru un tad var mēģināt Trampu atstādināt no amata. Tomēr Andžāns akcentēja, ka patlaban ir grūti prognozēt, kā šis viss atrisināsies.

Runājot par to, kad varētu būt gaidāmi oficiālie vēlēšanu rezultāti, pētnieks uzsvēra, ka 14.decembrī kopā sanāks Elektoru kolēģija, lai atdotu savas balsis. Viņš minēja, ka iepriekšējās vēlēšanās, piemēram, bija divi elektori, kuriem bija jābalso par Trampu, tomēr tā dēvētie neuzticīgie elektori nobalsoja par Klintoni. Kad tiks apkopotie šie rezultāti, tikai tad varēs zināt, kurš ir uzvarētājs.

Ir tādi štati, kas pasta balsis saskaitīja jau iepriekš, un ir tādi, kas balsis skaita tikai tad, kad vēlēšanas ir noslēgušās. Viņš atgādināja par Pensilvāniju, kurā būs jāsagaida balsis vēlāk, proti, tad, kad tās ienāks pa pastu, jo nevar aizslēgt pastkastes pirms noteikta laika.

“Tad, kad būs visas balsis saņemtas, un tas atšķiras no štata uz štatu, tikai tad tās varēs saskaitīt. Tas var aizņemt pāris dienas. Tomēr, ja būs pilnīgi skaidrs, ka Pensilvānijā pārsvars ir tāds, ka atlikušās balsis diez vai kaut ko mainīs, visticamāk, vismaz provizoriski būs skaidrs, kurš ir uzvarējis,” norādīja Andžāns.

Viņš pieļāva, ka tādā gadījumā, iespējams, viens vai otrs prezidenta amata kandidāts piekāpsies un atzīs sakāvi, ja nenotiks rezultātu apstrīdēšana un tiešām būs pietiekami skaidra robeža. Savukārt, ja robeža būs pāris tūkstoši vai pāris simti balsu, tas tā netiks atstāts un puses šos strīdus risinās tiesā, prognozēja pētnieks.

Politologs uzsvēra, ka decembrī, kad kopā sanāks Elektoru kolēģija, arī tur var gaidīt dažādu scenāriju attīstību. Formālie rezultāti būs tad, kad 578 elektori atdos savas balsis, tomēr viņi tās var mainīt.

“Tāds arī bija ASV dibinātāju viens no nodomiem – ja tauta ir izlēmusi tā, ka tas kopumā var nākt par sliktu valstij, elektoriem pastāv iespēja mainīt viedokli. Tas notiek reti, bet tādas situācijas ir jau bijušas,” akcentēja Andžāns, skaidrojot, ka prezidentu ievēlēs elektori, balstoties uz to, kādas balsis būs nodevusi tauta, proti, cilvēki nebalso par kandidātiem, bet dod mandātu elektoriem, kas var nodot savas balsis.

Plkst 19.15 Tramps sūrojas par sava pārsvara “brīnumaino pazušanu” ASV vēlēšanu rezultātos

ASV prezidents Donalds Tramps trešdien, nesniedzot nekādus pierādījumus, apgalvoja, ka izšķirošajos štatos, kur viņš prezidenta vēlēšanu rezultātu apkopošanas laikā vienā brīdī atradies vadībā pār demokrātu sāncensi Džo Baidenu, šis pārsvars “brīnumainā kārtā” pazudis.

“Vakar vakarā es atrados vadībā, bieži vien pārliecinošā, vairākos izšķirošajos štatos,” tviterī pauda Tramps.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020