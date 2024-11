Foto: StockSnap.io / Nolan Issac

Dzīvoklī pirms pāris gadiem nesaskaņoti nojauktas starpsienas… Kā to visu legalizēt? Ieteikt







Ko darīt, ja dzīvoklī pirms pāris gadiem ir veikta pārbūve, taču toreiz tā nav saskaņota, un šobrīd tiek plānots dzīvokli pārdot? Kā rīkoties?

Reklāma Reklāma

Tieši šāds jautājums radies kādai rīdziniecei, kura lūdz LA.LV padomu: “Man ir divistabu dzīvoklis Juglā, kurā pirms vairākiem gadiem veicām remontu, kura laikā ne tikai pārkrāsojām sienas, mainījām grīdas segumu, logus un durvis, bet arī nojaucām vienu starpsienu, apvienojot viesistabu ar virtuvi. Šobrīd viss tā ir sanācis, ka dzīvokli gribu pārdot, taču “papīriem” šādā brīdī ir jābūt kārtībā. Varbūt varat palīdzēt ar ieteikumiem, kur man vērsties, lai šo visu sakārtotu? Un cik man tas aptuveni izmaksās?”

Atbildi uz šo lasītājas jautājumu meklējām www.dzivoklaprojekts.lv pie Mārtiņa Bērziņa, kura pārstāvētais uzņēmums specializējas tieši šajos jautājumos.

Vispirms jautāju Mārtiņam, kāpēc vispār nepieciešams būvdarbus saskaņot? “Jo tas ir pareizi un to nosaka mūsu valsts likumdošana. Ir tikai likumsakarīgi, ka visiem īpašuma dokumentiem ir jābūt kārtībā, un labāk visu sakārtot ātrāk, nekā gaidīt līdz, piemēram, lasītājas pieminētajam pārdošanas brīdim,” norāda Mārtiņš.

Viņš arī piebilst, ka par nelikumīgu būvniecību mājokļa īpašnieki var tikt arī sodīti – fiziskām personām var tikt piemērots sods līdz 1400 eiro apmērā, bet juridiskām – līdz 7100 eiro, kā arī pašvaldība, ja ir konstatētas šādas nesaskaņots darbības, var piemērot lielāku nekustamā īpašuma nodokli.

Protams, nedrīkstam aizmirst arī atbildību par savu, savas ģimenes un apkārtējo cilvēku drošību: “Ja tiek pārbūvētas nesošās konstrukcijas, kas ir kopīpašuma daļa, iejaucamies arī kaimiņu īpašumā.

Bez saskaņošanas var veikt tikai telpu kosmētisko remontu, mainīt durvis u.tml. Jebkāda sienu nojaukšana vai izbūvēšana ir atbilstoši jāsaskaņo.”

Vienlaikus arī skaidrs, ka labāk formalitātes sakārtot vēlāk nekā nekad. Ar to tad sākt? www.dzivoklaprojekts eksperts skaidro, ka saskaņošanas process sākas ar vēršanos pie arhitekta, kur izmaksas jau būs atkarīgas no katra konkrētā arhitekta cenrāža: “Arhitekts izstrādās projektu un saskaņos to. Uz jebkādiem papildu jautājumiem varēs atbildēt vietējā būvvalde, taču viņi paši, protams, projektus neizstrādā. Bet šis ir pakalpojums, ko piedāvā manis pārstāvētais uzņēmums – mēs piedāvājam nokārtot visas nepieciešamās formalitātes īpašnieka vietā, ja viņam nav vēlēšanās, laika vai zināšanu, lai to izdarītu saviem spēkiem. Klients mums e-pastā vai citā kanālā atsūta inventarizācijas lietu (jeb kadastrālās uzmērīšanas lietu), mēs sagatavojam savu piedāvājumu.”

Saskaņošanas process un izmaksas var būtiski atšķirties atkarībā no tā, vai pārbūvētas ir nesošās vai neneošās sienas. Ja skartas nenesošās sienas, saskaņošanas un projektēšanas izmaksas vidēji lielam divistabu dzīvokli būšot 400-600 eiro robežās. Šādā gadījumā viss notiek ātri – 3-5 darbdienu laikā. Tiek veikta uzmērīšana, top projekts, tas tiek piereģistrēts Bis.gov.lv sistēmā.

Reklāma Reklāma

Ja runa ir par nesošo sienu skaršanu, īpašniekam būs nepieciešams savākt 51% kaimiņu parakstus, ka viņi neiebilst pret šādu pārbūvi. Tāpat būs nepieciešams inženiera apsekojums. Tas viss kopā izmaksā aptuveni 1000-2000 eiro.

Ērti, ka gadījumā, ja saskaņošana tiek uzticēta ekspertiem, teju viss process var notikt attālināti (klātienē tiks veikta tikai uzmērīšana). Arī Bis.gov.lv sistēmā projektu iesniegs pakalpojumu sniedzēji, kuriem iepriekš īpašnieks ērti tiešsaistē varēs piešķirt konkrētās vietnes izmantošanai nepieciešamo pilnvaru.

Kas notiek tālāk? Kad projekts ir iesniegts informācijas sistēmā, uzreiz spēkā ir būvatļauja un, sākot no šī brīža, pārbūve jau ir likumīga.

5 gadu laikā no šī brīža mājokli var nodot ekspluatācijā. To var izdarīt jebkurā brīdī, samaksājot Valsts Zemes dienestam rēķinu 106 eiro apmērā (plus 50 eiro, ja šo darbu uzticēsiet Mārtiņam vai viņa kolēģiem).

Sazinieties ar www.dzivoklaprojekts.lv, ja vēlaties saskaņošanu veikt bez raizēm un uzticēt profesionāļiem!