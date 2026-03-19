Dzīvoklis pusotra miljona vērtībā un vēl “šis tas”: Maskavā turpinās tiesa par Timmas un Sedokovas kopīgo mantu 5
Maskavā šodien plkst. 15 notiks tiesas sēde par basketbolista Jāņa Timmas un dziedātājas Annas Sedokovas kopīgi iegūtās mantas sadali, aģentūru LETA informēja sportista ģimenes advokāte Margarita Gavrilova.
Tiesnese centās noskaidrot, kāda bija summa, ko Sedokova ieguva no dzīvokļa pārdošanas un kādiem mērķiem šie līdzekļi iztērēti, taču aizstāvība nespēja sniegt skaidras atbildes uz šiem jautājumiem.
Jau ziņots, ka pēc Gavrilovas teiktā tiesā plānots noteikt līdzekļu apmēru Sedokovas bankas kontos, noguldījumos, kapitāldaļās un citos aktīvos, kā arī izskatīt jautājumu par nekustamo īpašumu, kas laulības laikā bija reģistrēts uz Sedokovas vārda un vēlāk atsavināts, nenododot daļu Timmam.
Timmas daļa konkrētajā īpašumā patlaban ir strīda priekšmets tiesvedībā, iepriekš informēja Gavrilova.
Sedokova un Timma sāka tikties 2019. gada vasarā un nākamā gada septembrī salaulājās. Savukārt 2024. gada septembra sākumā Sedokova paziņoja par attiecību pārtraukšanu ar Timmu.
Timmas bijusī sieva un viņa dēla Kristiana māte Oša ir apprecējusies ar futbolistu Mārci Ošu.
Timma nomira Maskavā 2024. gada 17. decembrī. Mediji ziņoja, ka 32 gadus vecā basketbolista līķis atrasts dzīvojamās mājas kāpņu telpā Maskavas centrā. Viņš izdarīja pašnāvību.
2024. gada oktobrī Timma basketbolista karjeru izvēlējās turpināt Krievijas bukmeikeru kompānijas “Liga Stavok” organizētā turnīrā, pārstāvot komandu “Alikson”.
Timma Latvijas valstsvienības kreklā aizvadīja 68 spēles.