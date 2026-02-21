Basketbolists Jānis Timma

Viņa uzturēja ģimeni? Advokāte apšauba Sedokovas stāstu, publiskojot Jāņa Timmas pēdējo gadu ienākumus 0

19:16, 21. februāris 2026
Ar jauniem apgalvojumiem par basketbolista Jāņa Timmas ienākumiem klajā nākusi advokāte Margarita Gavrilova, publicējot ierakstu platformā “Telegram”.

Savā publikācijā advokāte norāda, ka viņas rīcībā nonākuši basketbolista līgumi ar klubiem, kuros Timma spēlējis kopš 2017. gada.

Atsaucoties uz šiem dokumentiem, Gavrilova apgalvo, ka sportista kopējie ienākumi laika posmā no 2019. līdz 2023. gadam pārsnieguši septiņus miljonus eiro.
Pēc advokātes paustā, viens no ievērojamākajiem līgumiem bijis ar Krievijas basketbola klubu “Khimki”, kas, kā apgalvots ierakstā, Jānim Timmam izmaksājis aptuveni trīs miljonus eiro, turklāt klubs ar spēlētāju esot pilnībā norēķinājies jau 2021. gadā.

Gavrilova savā ierakstā asi kritizē publiskajā telpā izskanējušos apgalvojumus, ka sportista ģimenes finansiālo nodrošinājumu uzņēmusies viņa dzīvesbiedre Anna Sedokova. Advokāte apgalvo, ka tieši šajā periodā, kad Timma saņēmis ievērojamus ienākumus no profesionālās karjeras, sabiedrībā sākuši izplatīties pretēji naratīvi.

Tāpat ierakstā minēts, ka Jānim Timmam bijis profesionāls aģents, kurš pārstāvējis basketbolista intereses un piedalījies līgumu slēgšanā ar vairākiem klubiem, tostarp Kazaņas “UNICS”. Saskaņā ar publicēto informāciju, šī līguma ietvaros sportista mēnešalga sasniegusi aptuveni 40 tūkstošus eiro.

Advokāte arī apgalvo, ka vēlāk basketbolista karjerā notikušas izmaiņas aģenta jautājumā, kas, viņasprāt, negatīvi ietekmējušas sportista profesionālo ceļu un ienākumu stabilitāti.

Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām, ka 17. februārī advokāte savā “Instagram” profilā paziņoja, ka pirmā tiesas sēde paredzēta 2. martā Maskavas Horoševskas rajona tiesā.

Advokāte skaidroja, ka prasības būtība ir laulības laikā kopīgi iegūtās mantas sadale.Gavrilova teica, ka tiesā plānots noteikt līdzekļu apmēru Sedokovas bankas kontos, noguldījumos, kapitāldaļās un citos aktīvos, kā arī izskatīt jautājumu par nekustamo īpašumu, kas laulības laikā bija reģistrēts uz Sedokovas vārda un vēlāk atsavināts, nenododot daļu Timmam.

Timmas daļa konkrētajā īpašumā patlaban ir strīda priekšmets tiesvedībā, informēja Gavrilova.

