Foto: Zane Bitere/LETA

Sedokova laiku lieki nav tērējusi: Timmas dāvinātais dzīvoklis pārdots par iespaidīgu summiņu 0

LETA
19:03, 3. marts 2026
Kokteilis Dzīvo

Basketbolista Jāņa Timmas dāvinātais dzīvoklis sievai Annai Sedokovai ir pārdots un iegūtie līdzekļi ir iztērēti, tiesas sēdē Maskavā pirmdien paziņoja Sedokovas pārstāve Tatjana Stukalova.

“To nevar notēlot!” Pēc Putina atgriešanās “uz skatuves” eksperts pamana stipri dīvainu detaļu
Kokteilis
Tik stūrgalvīgi, ka strīdēties ar viņiem ir bezjēdzīgi: astrologi īpaši izceļ 3 zodiaka zīmes
Ķīna caur slepeniem kanāliem sākusi izdarīt spiedienu uz Irānu: zināms, ko tā sola pretī
Lasīt citas ziņas

Sportista ģimenes advokāte Margarita Gavrilova aģentūrai LETA nodeva tiesas sēdes ierakstu, kurā Stukalova norādīja, ka ieņēmumi no pārdotā dzīvokļa trīs mēnešu laikā ir iztērēti ģimenes vajadzībām.

Tiesnese centās noskaidrot, kāda bija summa, ko Sedokova ieguva no dzīvokļa pārdošanas un kādiem mērķiem šie līdzekļi iztērēti, taču aizstāvība nespēja sniegt skaidras atbildes uz šiem jautājumiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Vai mežā esi dzirdējis šo skaņu? Tā riesta laikā sauc lūsis
Kokteilis
Endziņš apenēs, bet Bokāne – ar netīru copi: Olga Kambala šausminās par šovu, kurā pati filmējas
“Tas ir kā bomžu bariņš, kas piesienas uz ielas!” Attapīgi ļaudis spriež par aktuālu problēmu, kas ikvienu var pataisīt par bezpajumtnieku
Gavrilova sacīja, ka apstrīdētā dzīvokļa tirgus vērtība uz pirkšanas brīdi bija 150 miljoni rubļu (1 497 849 eiro). Advokāte informēja, ka Timmas ģimene plāno pretendēt uz visu kustamo un nekustamo īpašumu, ko tiesa izšķirs.

Nākamā tiesas sēde paredzēta 19. martā plkst. 15.

Jau ziņots, ka pēc Gavrilovas teiktā tiesā plānots noteikt līdzekļu apmēru Sedokovas bankas kontos, noguldījumos, kapitāldaļās un citos aktīvos, kā arī izskatīt jautājumu par nekustamo īpašumu, kas laulības laikā bija reģistrēts uz Sedokovas vārda un vēlāk atsavināts, nenododot daļu Timmam.

Timmas daļa konkrētajā īpašumā patlaban ir strīda priekšmets tiesvedībā, iepriekš informēja Gavrilova.

Sedokova un Timma sāka tikties 2019. gada vasarā un nākamā gada septembrī salaulājās. Savukārt 2024. gada septembra sākumā Sedokova paziņoja par attiecību pārtraukšanu ar Timmu.

Timmas bijusī sieva un viņa dēla Kristiana māte Oša ir apprecējusies ar futbolistu Mārci Ošu.

Timma nomira Maskavā 2024. gada 17. decembrī. Mediji ziņoja, ka 32 gadus vecā basketbolista līķis atrasts dzīvojamās mājas kāpņu telpā Maskavas centrā. Viņš izdarīja pašnāvību.

2024. gada oktobrī Timma basketbolista karjeru izvēlējās turpināt Krievijas bukmeikeru kompānijas “Liga Stavok” organizētā turnīrā, pārstāvot komandu “Alikson”.

Timma Latvijas valstsvienības kreklā aizvadīja 68 spēles.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Viņa uzturēja ģimeni? Advokāte apšauba Sedokovas stāstu, publiskojot Jāņa Timmas pēdējo gadu ienākumus
Tiesa beidzot lems par Timmas un Sedokovas kopīgi iegūtās mantas sadali: jau nolikts datums
Kokteilis
“Vai ir no kā baidīties?” Timmu ģimenes publiski atmasko Sedokovas netīrās darbības
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.