Sedokova laiku lieki nav tērējusi: Timmas dāvinātais dzīvoklis pārdots par iespaidīgu summiņu 0
Basketbolista Jāņa Timmas dāvinātais dzīvoklis sievai Annai Sedokovai ir pārdots un iegūtie līdzekļi ir iztērēti, tiesas sēdē Maskavā pirmdien paziņoja Sedokovas pārstāve Tatjana Stukalova.
Sportista ģimenes advokāte Margarita Gavrilova aģentūrai LETA nodeva tiesas sēdes ierakstu, kurā Stukalova norādīja, ka ieņēmumi no pārdotā dzīvokļa trīs mēnešu laikā ir iztērēti ģimenes vajadzībām.
Tiesnese centās noskaidrot, kāda bija summa, ko Sedokova ieguva no dzīvokļa pārdošanas un kādiem mērķiem šie līdzekļi iztērēti, taču aizstāvība nespēja sniegt skaidras atbildes uz šiem jautājumiem.
Nākamā tiesas sēde paredzēta 19. martā plkst. 15.
Jau ziņots, ka pēc Gavrilovas teiktā tiesā plānots noteikt līdzekļu apmēru Sedokovas bankas kontos, noguldījumos, kapitāldaļās un citos aktīvos, kā arī izskatīt jautājumu par nekustamo īpašumu, kas laulības laikā bija reģistrēts uz Sedokovas vārda un vēlāk atsavināts, nenododot daļu Timmam.
Timmas daļa konkrētajā īpašumā patlaban ir strīda priekšmets tiesvedībā, iepriekš informēja Gavrilova.
Sedokova un Timma sāka tikties 2019. gada vasarā un nākamā gada septembrī salaulājās. Savukārt 2024. gada septembra sākumā Sedokova paziņoja par attiecību pārtraukšanu ar Timmu.
Timmas bijusī sieva un viņa dēla Kristiana māte Oša ir apprecējusies ar futbolistu Mārci Ošu.
Timma nomira Maskavā 2024. gada 17. decembrī. Mediji ziņoja, ka 32 gadus vecā basketbolista līķis atrasts dzīvojamās mājas kāpņu telpā Maskavas centrā. Viņš izdarīja pašnāvību.
2024. gada oktobrī Timma basketbolista karjeru izvēlējās turpināt Krievijas bukmeikeru kompānijas “Liga Stavok” organizētā turnīrā, pārstāvot komandu “Alikson”.
Timma Latvijas valstsvienības kreklā aizvadīja 68 spēles.