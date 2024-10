Foto: AP/SCANPIX

"Viens no viņiem skūpstīja upures krūtis, mēģinot viņu izģērbt." Pie Eifeļa torņa septiņi vīrieši centušies seksuāli izmantot divas latviešu tūristes







Sestdienas vakarā Eifeļa torņa pakājē septiņi vīrieši centušies izvarot divas latviešu tūristes, vēsta Francijas mediji.

Patrulējošie pretnozieguma nodaļas policisti novērojuši dīvainu pulcēšanos Eifeļa torņa tuvumā, kas rezultējusies seksuāla rakstura uzbrukumā. Notikuma aculiecinieks apgalvojis, ka viens no iesaistītajiem vīriešiem skūpstījis upures krūtis, mēģinot sievieti izģērbt.

Šobrīd policija aizturējusi četrus iesaistītos, pārējiem izdevies aizbēgt. Aizturētie vīrieši ir Alžīrijas un Ēģiptes pilsoņi.

Sākotnēji Latvijas pilsones vēlējušās celt prasību policijā, taču to nav izdarījušas, aizbildinoties ar to, ka labprātāk vēlas atpūtu un atgūties no piedzīvotā.