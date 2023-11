“Eju meklēt savu kolhoznieka darba grāmatiņu!” VSAA uzjundī pagātni, aicinot iedzīvotājus iesniegt veco darba grāmatiņu

Vecā darba grāmatiņa. Ekerānuzņēmums no VSAA profila soctīklā “X”.

“Atnes savu veco darba grāmatiņu uz VSAA – ievadīsim datu bāzē tajā ierakstītos darba periodus līdz 1996. gadam. VSAA nav informācijas par 413 000 iedzīvotāju vēsturisko darba stāžu – tie ir cilvēki, kuri dzimuši līdz 1980. gadam,” šādu aicinājumu soctīklā “X” Latvijas iedzīvotājiem izplatījusi Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA).

VSAA ierakstu aktīvi lasījuši vairāki tūkstoši cilvēku, kā arī komentējuši šo aicinājumu.

“Pirms daudziem gadiem, vairs neatceros kāpēc, bet nesu darba grāmatiņu uz VSAA, un man teica, ka to varot mest laukā viņiem nevajagot,” komentēja kāds soctīkla “X” lietotājs.

Cits rakstīja: “Man ir pazudusi. Kur lai atrodu informāciju?” VSAA atteica: “Izmantojiet Latvijas Nacionālā arhīva e-pakalpojumu, lai pieprasītu arhīva izziņu. Pēc iespējas detalizēti jānorāda darba vietu nosaukumi, gadi, kad esat strādājis.”

Viens cits lūdz VSAA komentēt: “1997.gadā, kad mācījos pamatskolā, par mani iemaksāja 4.81 Ls, no kuriem 2.60 Ls ir pensijas kapitāls. Es to uzzināju no VSAA atsūtītās vēstules. Kad skatos tagad savos pensijas datos, nekur šāda iemaksa neparādās. Kā to izskaidrosiet?”

Kāda sieviete VSAA jautāja: Kur ir palikusi tā informācija, kas tika rēķināta līdz 1996.gadam?” Bet kāds vīrietis lūdzu paskaidrot: “Un kā ar dienestu armijā tai periodā? Ir kaut kas jāiesniedz?”

Komentāri nerimst, un kāda sieviete ir nesaprašanā: “Ja valstij ir dati par periodu no 1991.-1995., kādēļ iedzīvotājiem jāpierāda, ka strādājis?”

Netrūkst arī kritikas: “Šķiet, ka esam vainīgi, ka esam dzīvojuši un strādājuši Latvijā līdz 1996.gadam, bet, ja nebijuši mēs, tad arī Latvija kā valsts nevarētu atgūt brīvību. Tagad gaidīsim/varbūt nesagaidīsim,ka mums pie pensijas pieskatīs arī šos gadus.”

“Malači, pagaidīja, kad lielākā daļa ir jau apmiruši pa 33 gadiem un tagad nāciet…” raksta kāda sieviete, komentējot VSAA aicinājumu. “Labrīt, kur jūs bijāt agrāk?” piebilst cits. Kāds turpina: “A ko darīja VSAA 33 gadus? Sēdēja ar pirkstu degunā?”

Uz daudzu komentētāju jautājumiem VSAA papildus komentēja, rakstot: “Labdien! Lūdzu, noskaidrojiet savu situāciju, rakstot uz [email protected] vai zvaniet 64507020.”

Savukārt informatīvu materiālu par stāža pierādīšanu VSAA aicināja lasīt ierakstā norādītajā interneta saitē. VSAA oficālā mājas lapa atrodama ŠEIT.

