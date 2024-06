Vladimirs Putins Foto. Scanpix/Sputnik/Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS

Eksperts nāk klajā ar fatālu paredzējumu: Krievija izmantos kodolieročus neatkarīgi no tā, vai Rietumi apbruņos Ukrainu







Krievija izmantos kodolieročus neatkarīgi no tā, vai Rietumi apbruņos Ukrainu. Par to savā slejā The Telegraph raksta starptautisko attiecību eksperts Semjuels Ramani. Viņš atgādināja, ka pēdējo nedēļu laikā rietumvalstis ir devušas atļauju Ukrainai izmantot NATO klases ieročus, lai dotu triecienus mērķiem Krievijas teritorijā. Tajā pašā laikā Rietumu “eskalācija” nenoteiks, vai Krievijas Federācijas valdnieks Putins nospiedīs sarkano pogu.

“Krievijas kodoldraudi ir izraisījuši divas pretējas reakcijas Rietumos. Pirmā ir tāda, ka Krievijas kodoldraudi tiek viegli noraidīti. Šis arguments ir balstīts uz apgalvojumu, ka Krievija zina, ka kodolieroču izmantošana novestu pie plaša mēroga konvencionāla uzbrukuma. Bet no otras puses, – Krievijai var rasties kārdinājums izmantot kodolieročus, ja NATO ir pārāk intensīva,” norāda eskperts.

Viņaprāt, abi argumenti ir kļūdaini: ir reāli scenāriji, kuros Krievija varētu izmantot taktiskos kodolieročus Ukrainā vai, mazāk ticams, pret kādu NATO valsti. Tajā pašā laikā Krievijas lēmums būs atkarīgs no Rietumu uzvedības.

“Tā kā Krievijas kodolloģika pēc savas būtības nav reaktīva, Rietumiem nav jābaidās dot Ukrainai ieročus un elastību, kas tai nepieciešama, lai uzvarētu karā. Ļaujot Krievijai iegūt vairāk teritorijas un Putinam noticēt, ka NATO kapitulējas kodolieroču priekšā, uzbrukums ir sliktākais iespējamais iznākums Rietumiem un Ukrainai,” rezumē eksperts.

Maijā bijušais Krievijas Federācijas prezidents, pašreizējais Krievijas Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs, komentēja Krievijas Federācijas kodolmācības. Pēc viņa teiktā, Rietumu līderi nevēlas loģiski domāt kontekstā ar to, ka, palīdzot Ukrainai ar darbaspēku, “viņu valstis tiešā veidā iesaistīsies karā”, uz ko agresorvalstij “būs jāatbild”.

Medvedevs “biedēja” Rietumus ar “pasaules katastrofu” un atzīmēja, ka “Kenedijs un Hruščovs to spēja saprast pirms vairāk nekā 60 gadiem, bet tie, kas nāca pie varas Rietumos tagad, to nevēlas saprast”.