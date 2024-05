FOTO: Shutterstock.com

Elektriķa ieteikumi ēkas zemējuma ierīkošanā. Mājas zemējumu nedrīkst vienot kopā ar zibens aizsardzības zemējumu!







Ierīkojot elektroinstalāciju, īpaši, ja to veic paša spēkiem un mēģina ieekonomēt nevietā, reizēm tiek aizmirsts par kādu būtisku tās sastāvdaļu – zemējumu.

Pareizi ierīkots zemējums var pasargāt no daudzām nepatīkamām situācijām. Konsultē inženieris – elektriķis Edgars Bricis.

Aizsardzība pret elektrotraumu

Lielākajā daļā privātmāju ir nodrošināts vienfāzes 230 voltu maiņstrāvas spriegums. Tas nozīmē, ka tiek izmantoti divi vadi. Vienā no tiem ir fāze, kas nodrošina strāvu, un otrs ir nulles vads.

Visām elektroierīcēm ir izolācijas elementi, kas nepieļauj strāvas noplūdi uz to korpusu. Tomēr nav iespējams pilnībā novērst šādas noplūdes iespējamību. Izolācija var būt caursista, dzirksteļojošu kontaktu dēļ tā var zaudēt savas īpašības, var pārstāt darboties kādi elektriskās shēmas elementi. Šādā situācijā spriegums var nokļūt līdz ierīces korpusam, un lietotājs – gūt elektrotraumu.

Īpaši bīstami, ja blakus ir metāla priekšmeti, kam ir dabīgs zemējums, piemēram, ūdensvada vai apkures sistēmas stāvvadi, gāzes cauruļvadi un citi. Tiklīdz elektriskā ķēde noslēgsies, trieciens būs neizbēgams.

Tikpat bīstama situācija var veidoties, ja cilvēks ar bojātu elektroierīci basām kājām vai slapjos apavos stāvēs uz mitras grīdas vai zemes.

Elektriskā strāva plūdīs tur, kur būs mazākā pretestība. Tāpēc jau laikus jāizveido iespēja strāvai noplūst pa vadītāju, kura pretestība ir mazāka nekā cilvēkam. Cilvēka elektriskā pretestība gan ir mainīgs lielums. Elektrotehnikā tiek pieņemts, ka tā ir 1000 omu, savukārt, aprēķinot un ierīkojot zemējumu, to cenšas izveidot tā, lai tā pretestība nepārsniegtu 30 omu.

Dzelteni zaļais vads

Vairums elektroierīču jau izgatavojot tiek aprīkotas ar elektrokabeli un kontaktdakšu, kurā ierīkots zemējuma vads. Arī rozetē jābūt zemējuma vada pieslēguma vietai.

Elektrokabelī nulles vada izolācija vienmēr būs zilā krāsā, fāze – baltā, brūnā vai melnā krāsā, savukārt zemējuma vada izolācija vienmēr būs dzelteni zaļā krāsā.

To pārzinot, ir cilvēki, kuri veido savienojumu starp nulles un zemējuma vadu. Tā viņi neatrisina zemējuma problēmu, bet situāciju padara tikai ļaunāku. Noteiktos apstākļos, piemēram, ja nullei ir slikts kontakts, tās vads pārdedzis un tamlīdzīgi, elektroierīces korpuss būs zem sprieguma. Sekas nav grūti iedomāties…

Visiem zemējuma vadiem jāsatiekas

Zemējuma vadi no katras rozetes vai slēdža mājsaimniecībā ved līdz sadales kārbai, kur tos piestiprina zemējuma kopnei. Savukārt pēdējo ar jau lielāka šķērsgriezuma zemējuma vadu pievieno zemējuma kontūram ārpus mājas – tā ir daudz ērtāk un drošāk, nekā censties nodrošināt katru zemējuma vadu ar savu zemējuma kontūru. Turklāt pēc sistēmas ierīkošanas jāveic mērījumi, kas apliecina, ka zemējums patiešām darbojas un uz to var paļauties…

Kopnes, ko stiprina sadales kārbā, visbiežāk izgatavo no noteikta šķērsgriezuma vara vai misiņa plāksnītes, kurā izveidotas drošas stiprinājuma vietas vadiem ar bultskrūvēm vai uzgriežņiem. Tās izveidotas tā, lai savienojums ar laiku nekļūtu vaļīgs. Katram zemējuma vadam šādā kopnē paredzēta sava vieta, un tas fiksējas ar atsevišķu skrūvi. Vienā ligzdā nedrīkst likt divus vadus. Pievienošanas vietu skaits atkarīgs no tā, cik liela ir sadales kārba un cik daudzu atzaru pieslēgšanai paredzēta.

Der zināt!

• Zemējums ir viens no svarīgākajiem drošības veidiem, kā efektīvi novadīt spriegumu no elektroierīces korpusa, lai pasargātos no strāvas trieciena. Vēl ir iespēja strāvās ķēdē ieslēgt strāvas noplūdes aizsardzības aparātu, kurš arī pasargās no strāvas trieciena.

• Tiek novērsta statiskās elektrības uzkrāšanās.

• Zemējumam jābūt pieslēgtam modernajām elektroierīcēm, īpaši datortehnikai. Barošanas bloki nereti lieko strāvu novada uz ierīces korpusu. Šādi impulsi var sabojāt elektriskās daļas un izraisīt situāciju, kad tiek pazaudēti lietotāja dati. Tāpat UPS sistēmas normāla darbība bez zemējuma nav iespējama.

• Zemējums nodrošina visu elektroierīču pareizu darbību.

• Mājas zemējumu nedrīkst vienot kopā ar zibens aizsardzības zemējumu, kas ierīkots mājām ar metāla jumtiem.

• Jauna zemējuma kontūra īpašības aptuveni pēc pusgada uzlabojas par trešdaļu – grunts ap kontūru sablīvējas, un metāla korozijas dēļ veidojas labāks kontakts. Taču arī tikko izbūvētam kontūram jāatbilst noteiktajiem vadītspējas parametriem.

• Zemējuma ierīkošana nav tas sarežģītākais uzdevums, un to iespējams paveikt paša spēkiem. Tomēr, ja māc kaut mazākās šaubas, noteikti jāpieaicina pieredzējis sertificēts elektriķis.

Nekad tā nedariet!

Nereti ēku saimniekiem šķiet, ka pietiks zemējuma vadu piestiprināt ūdensvada vai apkures caurulēm. Šāda rīcība ir ārkārtīgi bīstama un nav pieļaujama! Cauruļu kontakts ar zemi var nebūt pietiekams. Turklāt arvien biežāk tiek izmantotas plastmasas caurules, kas elektrību nevada. Iespējama liela varbūtība, ka strāvas noplūdes brīdī kāds var pieskarties caurulēm un gūt strāvas triecienu.