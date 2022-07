Elīna Treija: “Kur ir tālākais stāsts par vakcināciju? Vai bērniem ir jātaisa otrā vakcīna, kas iesāka pirmo?” Ieteikt







TV24 raidījumā “Preses klubs” nedaudz provokatīvi saka: “Neviens jau nevarēja paredzēt, ka tik ātri būs pandēmijas kritums.”

Elīna Treija, Saeimas deputāte, NA biedre par šo tēzi pat nedaudz aizsvīlās: “Nē! Muļķības kādas! Nu, ko nevarēja paredzēt? 2 miljoni. Cik mums Latvijā ir iedzīvotāju?”

Un kur ir tālākais stāsts par vakcināciju? Vai mēs šobrīd esam saņēmuši informāciju par to, kas mums ir jādara tālāk ar revakcināciju?

“Mums ir vakuums informācijas. Vai ir jātaisa ceturtā vakcīna? Vai bērniem ir jātaisa otrā vakcīna, kas iesāka pirmo? Vai ir jātaisa trešā vakcīna bērniem, kas pirmās divas izgāja?” daudzos neskaidros jautājumus ieskicē deputāte.

Ko darīt bērnam, kurš decembrī novakcinējās, janvārī saslima? Atbilžu uz šādiem jautājumiem neesot nevienam – ne ģimenes ārstiem, ne citiem.

Raidījuma vadītājs vienlaikus norāda, ka Veselības ministrija prasa papildu līdzekļus. Studijas viesi gan uzteic, ka naudas medicīnā nekad nevar būt par daudz.

“Tas ir jautājums par to, ka no 1. jūlija medicīnas iestādēm nav šīs piemaksas un to mēs vēl redzēsim, kādas būs sekas,” turpina E.Treija.

Ņemot vērā, ka mediķiem iepriekšējos periodos vidējā izpeļņa ir bijusi divreiz lielāka, pastāv risks, ka tagad viņiem sāksies slimības lapas, atvaļinājumi.