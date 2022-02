Normunda Zuča izgrieztie putnu būri ar portretu plakancilnī. Foto no personiskā arhīva

Jaunžubīšu mājas atrodas Ikšķiles lauku teritorijā. Nesen to saimniekam Normundam Zucim nācās atteikties no aktīva darba celtniecībā. Normunds grūtību laikā arī nesēdēja mierā, te viņš viens pats uzcēla kaimiņam vasaras mājiņu, te sev siltumnīcu un asprātīgi konstruētu lapenīti. Te ķērās pie kokgriešanas, ko apguva pašmācības ceļā, un sāka gatavot mājas zīmes. Viena no pirmajām tapa protams, “Jaunžubītes”, par godu savai mājai.

No mājas uzraksta jau nebija tālu līdz putnu būrīšiem vai, kā skan mīļāk, mājiņām. Būris jau asociējas ar vietu, kur kādu varmācīgi iesloga. Parasta putnu mājiņa ir viena lieta, cita – kokgriezuma stilā gatavota.

Idejas lido gaisā vai, kā šodien jāsaka, internetā. Normunds pastudēja un sāka zīmēt savus motīvus.

Katrs būrītis ir atšķirīgs, tieši tāds pats motīvs kā iepriekšējam neatkārtojas.

Pirmais nopietnais būrītis bija “Meitene – žubīte”. Nevajag jau nemaz būt diži vērīgam, lai saskatītu portretā līdzību ar meistara mūzu – sieviņu. Meistars strādā lēnām, darbi top rāmi un sirsnīgi.

Kad pirms gada pirmo reizi putnu mājiņas piedāvāja internetā, klientu interese bija tik liela, ka nespēja apmierināt pieprasījumu. Tagad viņš ir ņēmis vērā mācību un sezonu grib atklāt ar iekrājumu, lai neliktu cilvēkiem vilties.

“Putnu mājiņas gatavošanai ir sava skunste. Es izmantoju egles dēļus no tuvējās kokzāģētavas. Tie nav tik pleķaini kā priedes dēļi. Nevar taču uz dāmas sejiņas būt zaru vietas kā pumpas! Tāpat iekšpusi nedrīkst atstāt gludu, to vajag grubuļainu, lai jaunajiem putniņiem vieglāk tikt ārā.

Būrīšus piesūcinu ar lineļļu. Mājiņas gatavot man patīk. Gribu darīt darbu, kas man silda sirdi, kas sagādā prieku. Reiz kāda kundze vēlējās, lai es uztaisu mājiņu ar vīru, kas urbina degunu. Nu netaisīšu es tādu ķēmu!” spriež Normunds.

“Normunds visu laiku kaut ko funktierē un eksperimentē. Ne tikai ar koka lietām. Viņam ir savas vasaras vīnogas, krūmmellenes un dzērveņu lauciņš, ko kungs kopj tikai pats. Tās putnu mājiņas ļaudīm patīk. Ja paveiksies, sanāks kāds grasis saimniecībai. Galvenais, vīram tas piesaista sirdi. Bet bildes var paskatīties manā feisbuka kontā,” mudina saimniece Liāna.

Putnu mājiņas fasādi risinot kā portretu plakancilnī, tiek nošauti uzreiz vairāki zaķi. Putniņš saņem mājiņu, kokgriezums izdaiļo apkārtni un vienlaikus rada savdabīgu dabas altāri. Zemnieciskais griezuma robustums sasaucas ar senajiem koka elku tēliem.

Ja ir laba būdiņa, ko mīl un apbrīno, tajā var iemesties ne tikai putniņš, bet arī kāds jauks mājas vai dārza gariņš! Vai bārdainais vīrs ar vienu izplestu aci nav pats Odins, vikingu virsdievs? Ja tā labi ieskatās, liekas, viņš piemiedza ar aci. Ak nē, tā tikai zīlīte izspurdza…