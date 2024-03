Tehnoloģiju entuziasts: Problēma ar “feiku” izķeršanu ir liela. Neapskaužu nākotnes policiju Ieteikt







Iedomāsimies, pēc kāda laika rodas nepieciešamība veidot kiberpoliciju, lai ķertu visus krāpniekus, kas daudz būs saradušies. Jūs tiekat pieņemti par policistiem. Kādā veidā jūs varētu risināt šo jautājumu – automatizētu izķeršanu? Šādu situāciju aicināja iedomāties TV24 raidījuma “Nacionālo interešu klubs” saviem viesiem.

“Ar izķeršanu būs problēmas. Es neapskaužu nākotnes policiju. Iedomājies – no rīta pamosties un tev atnācis no kaut kādas e-pasta adreses Ķīnā video. Atver to, tur kāds politiķis runā kaut ko. Ja saites soctīklos var izsekot, tad e-pastus vai īsziņas – nevar,” skaidro Elviss Strazdiņš, programmētājs, tehnoloģiju entuziasts.

Cilvēks noskatās, pārsūta draugiem tālāk, tā tas viss izplatās. Atrast pirmsākumus ir nereāli – kaut vai no Latvijas kāds pasūta video, kuru ārzemēs uzģenerē, no turienes izsūta, un atrast to var būt neiespējami, tā kiberproblēmas būtību atklāj Strazdiņš.

Mārcis Pinnis, SIA Tilde mākslīgā intelekta attīstības vadītājs, uzskata, ka lai gan tā tiešām ir ļoti sarežģīta problēma – būtu visiem kopā jāstrādā: gan Gooogle, kas uztur Gmail.com, gan Metai, kas uztur Facebook, gan visiem citiem dažādu platformu īpašniekiem būtu jāstrādā pie tehnoloģijām, kas spēj identificēt to.

“Es zinu, ka šī ir cīņa ar vējdzirnavām, kuru tagad mēs atpazīstam, bet rīt mēs vairs to neatpazīstam, tā jau ir mainījusies. Bet tas nenozīmē, ka mums būtu ar to jāsamierinās. Būtu jābūt komandām, kas ar to strādā,” saka Pinnis.

“Problēma, ka tu augšupielādē video, domā – šis ir feiks vai nav? Cilvēks skatās visas iespējamās pazīmes, liekas, ka nav, bet patiesībā ir gan. Realitātē cilvēks notic. Labāk uzreiz pateikt cilvēkam, ka neviens to nevar pateikt, vai tas ir feiks, vai nav un viss. Un tad cilvēki nekoncentrēsies uz to un viņiem pašiem nāksies domāt, kas tas vispār ir,” tā domā Strazdiņš.