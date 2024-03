Edgars Rinkēvičs Foto. LETA © Ieva Leiniša

Rinkēvičs: Svarīgi turpināt kiberdraudu meklēšanas operācijas, lai laikus identificētu citu valstu rosinātas kiberoperācijas Latvijā Ieteikt







Svarīgi ir turpināt kiberdraudu meklēšanas operācijas, lai laikus identificētu un likvidētu citu valstu rosinātas kiberoperācijas Latvijas infrastruktūrā, uzsvēra Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš pirmdien apmeklēja informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūciju “Cert.lv”.

Kā aģentūru LETA informēja prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris, Rinkēvičs “Cert.lv” iepazinās ar darba apstākļiem, iestādes darbības virzieniem un aktualitātēm kibertelpā.

Valsts prezidents tikās ar “Cert.lv” vadītāju Baibu Kaškinu un Latvijas Universitātes (LU) Matemātikas un informātikas institūta direktori Ināru Opmani un apmeklēja “Cert.lv” operāciju centru un industriālo kontroles iekārtu laboratoriju.

Valsts prezidents vizītes laikā novērtēja “Cert.lv” un tā partneru mērķtiecīgo darbu pie kiberdraudu apzināšanas, apsteidzošas informācijas iegūšanas un atbilstošu reaģēšanu. Rinkēvičs pateicās visiem Latvijas sabiedrotajiem, tostarp ASV un Kanādai, kas sniedz Latvijai atbalstu šajā darbā un atbalsta kibernoturību visā Eiropas Savienībā un NATO.

Drēģeris atzīmē, ka Latvijas kibertelpas aizsardzība ir īpaši svarīga hibrīdapdraudējuma un Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā apstākļos. “Cert.lv” uzdevums ir nodrošināt, lai Latvija ir neparocīgs un grūts mērķis kiberuzbrucējiem.

“Cert.lv” ir LU Matemātikas un informātikas institūta struktūrvienība, kas darbojas Aizsardzības ministrijas pakļautībā atbilstoši Informācijas tehnoloģiju likuma regulējumam. “Cert.lv” galvenie uzdevumi ir uzturēt un aktualizēt informāciju par informācijas tehnoloģiju (IT) drošības apdraudējumiem, sniegt atbalstu valsts institūcijām IT drošības jomā, sniegt atbalstu IT drošības incidentu novēršanā jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, ja incidentā iesaistīta Latvijas IP adrese vai “.lv” domēns, organizēt jomas informatīvus un izglītojošus pasākumus.