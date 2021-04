Niks Endziņš ir apsūdzētā lomā vēl vienā krimināllietā par viltus ziņu tiražēšanu. Attēlā: N. Endziņš tiesas sēdē 2018. gada septembrī. Foto: Edijs Pālens/LETA

Sievasmāte – uzkūdītāja? Ko par Nika Endziņa “ķīniešu likvidēšanas” lietu atklāj tiesas materiāli Ieteikt







Ritvars Raits, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa vakar paziņoja saīsināto spriedumu krimināllietā, kurā par darbībām, kas vērstas uz nacionālā naida vai nesaticības izraisīšanu un huligānismu, apsūdzēts Niks Endziņš, sabiedrībā zināms arī kā Neids un “viltus ziņu tēvs”.

Endziņam, kurš kļuvis par Latvijā pirmo interneta huligānu, kurš par tādu atzīts ar tiesas spriedumu, piespriesti septiņi mēneši cietumā.

Spriedums ir pārsūdzams. Pašlaik Endziņš neatrodas apcietinājumā.

“Sūdi ir lieli!”

“Nu, ko? Čau, mīļie Latvijas iedzīvotāji! Īsāk sakot – sūdi ir lieli! Un tas ir tiešā nozīmē. Un es nesaprotu, kāpēc, Latvijas ziņu portāli, jūs klusējat? Kāpēc sabiedrībai tas nav jāzina? Un es sabiedrībai pateikšu patiesību! Un mani neviens cietumā neieliks. Tāpēc, ka tā nav viltus ziņa! Īsāk sakot, šodien Latvijas Infektoloģijas slimnīcā tika ievests pirmais pacients, kurš ir slims ar korona vīrusu!

Un tas nav joks! Kā es to zinu? Tāpēc, ka manai draudzenei mamma strādā tajā slimnīcā. Īsāk sakot, stāsts ir tāds, ka latviete no Ķīnas ielidoja šodien Latvijā un viņai lidostā palika slikti. Un tad viņa aizbrauca ar taksi līdz centram un no centra, bļ***, ar tramvaju brauca uz slimnīcu viena pati. Jūs iedomājaties!

Tad sanāk, ka vēl cilvēki ir aplipināti ar to vīrusu. Un tas nav nekāds joks. Es, bļ***, vispār nesaprotu, vispār tos ķīniešus nah** vajag likvidēt! To, bļ***, to valsti vajag likvidēt! No tās valsts nekāds labums nav. Bļ***, viņi tikai prot taisīt kaut kādus feiksūdus, feikaifonus un feikbļ***samsungus, bļ***! [..]” šādu savu emocionālu uzrunu video (publicējam saīsināti) 2020. gada 30. janvārī Niks Endziņš publicēja sava “Facebook” profila laika joslā.

Trauksmes cēlējs ziņo policijai

Jauneklis gan bija pārsteidzies – pirmais oficiālais inficēšanās gadījums Latvijā tika reģistrēts kādu mēnesi vēlāk – 1. martā (kāda inficēta sieviete caur Vāciju bija atlidojusi no Itālijas).

Valsts policijai piezvanīja kāds trauksmes cēlējs, kurš aicināja pārbaudīt Nika Endziņa mājaslapu feisbukā, jo “viņš ceļ nepatīkamu paniku par koronavīrusu”.

Likumsargi sāka kriminālprocesu gan par huligānismu, gan par darbībām, kas vērstas uz nacionālā naida kurināšanu. Video autoru aizturēja (viņam šis bija jau otrais kriminālprocess par huligānismu internetā). Endziņam kā drošības līdzeklis tika piemērots apcietinājums.

Pēc pāris mēnešiem tas gan tika nomainīts pret 5000 eiro drošības naudu, ko par Endziņu esot iemaksājusi viņa tobrīd vēl tikai topošā sievasmāte. Pagājušā gada maijā lietu nodeva tiesai.

Sievasmāte – uzkūdītāja?

Pirmajā tiesas sēdē, kas notika pagājušā gada septembrī, apsūdzētais Niks Endziņš izskatījās gauži sabijies. Viņš gan ne pirmo reizi sēdās uz apsūdzēto sola – pirms dažiem gadiem viņš jau ticis notiesāts par svešas mantas piesavināšanos, toreiz sodīts ar piespiedu darbu.

Pēc tam kad prokurore Dace Lapinska bija nolasījusi apsūdzību, Endziņš tiesā vainu atzina tikai daļēji.

Viņš pieteica lūgumu kā liecinieci nopratināt viņa sievasmāti Sandru, jo viņa puisi informējusi par to, ka jau janvāra beigās Latvijā esot ieradies pirmais ar jauno koronavīrusu inficētais pacients.

Sievasmāte Sandra tiesā liecināja, ka 2020. gada janvāra otrajā pusē viņa sāka strādāt Latvijas Infektoloģijas centrā par līdzestības kabineta koordinatori.

Tas ir amats, kuram nevajag mediķa izglītību, Sandrai tādas nemaz arī nav.

Pagājušā gada 30. janvārī viņas darbā notikusi personāla sanāksme, kurā ticis pateikts, ka slimnīcā varētu būt ievests koronavīrusa pacients, tikai tas gan nav apstiprināts ar attiecīgām analīzēm, kas toreiz bija jāgaida piecas dienas.

Personāls nobrīdināts maksimāli ievērot visus drošības pasākumus.

Šī ziņa Sandru ļoti uztraukusi, tāpēc viņa par to informēja savus ģimenes locekļus, tostarp arī topošo znotu Endziņu.

Sievasmāte arī esot pieteikusi par šo gadījumu Latvijā informēt arī citus. Niks Endziņš, ticēdams, ka Sandra, strādādama tādā medicīnas iestādē, paudusi patiesu informāciju, nekavējās to publicēt.

Viņa stāstītais, ar kādiem sabiedriskā transporta līdzekļiem paciente braukusi pa Rīgu, acīmredzot bija paša Endziņa fantāzijas auglis…

Ķīniešus sajaucis ar vīrusu…

Endziņš tiesā liecināja, ka video viņš publicējis nevis huligānisku tieksmju vadīts, bet gan ar labākajiem nodomiem, lai brīdinātu līdzcilvēkus.

Savukārt par savu aicinājumu likvidēt ķīniešus un Ķīnas valsti apsūdzētais nemākulīgi melsa, ka uztraukumā pārteicies, ka domājis vīrusa Covid-19 likvidēšanu, jo tas taču pirmoreiz parādījies tieši Ķīnā…

Par to, kas ir nacionālais naids un tā kurināšana, Endziņš līdz šim vispār neko neesot zinājis.

Laikam jau nojauzdams, ka no soda izvairīties tomēr neizdosies, apsūdzētais savā pēdējā vārdā lūdza tiesu, lai viņam tiktu piespriests piespiedu darbs vienalga cik daudz stundu, nevis reāla brīvības atņemšana.

Par nacionālā naida vai nesaticības izraisīšanu Krimināllikumā paredzēts sods – brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods.

Par huligānismu iespējamais sods ir brīvības atņemšana uz laiku līdz diviem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods.

Riskēja pazaudēt 5000 eiro

Tiesnese Ināra Janēviča, pasludinot saīsināto spriedumu, lēma atzīt Niku Endziņu par vainīgu gan nacionālā naida izraisīšanā un sodīt ar brīvības atņemšanu uz sešiem mēnešiem, gan arī huligānismā un sodīt ar brīvības atņemšanu uz trim mēnešiem.

Abus šos sodus daļēji saskaitot kopā, kā galīgais soda mērs tika noteikta brīvības atņemšana uz septiņiem mēnešiem.

Termiņā viņam tiks ieskaitīts laiks no 2020. gada 30. janvāra līdz 6. aprīlim, kad viņš atradās apcietinājumā.

Jāatzīst, ka tiesnese savā ziņā nedaudz pažēlojusi apsūdzēto, jo procesa laikā atklājās, ka Niks Endziņš sistemātiski pārkāpis vienu no viņam piemērotajiem drošības līdzekļiem, ar kuru bija noteikts, ka viņam aizliegts veikt darbības, kas saistītas ar jebkādas informācijas ievietošanu sociālajos tīklos.

Šī iemesla dēļ bija pilnīgi iespējams, ka apsūdzētais pazaudētu 5000 eiro drošības naudas, ko par viņu iemaksājusi sievasmāte.

Pats Endziņš tiesā apgalvoja, ka Valsts drošības dienesta inspektore, kas izmeklēja viņa lietu, teikusi, ka sociālos tīklus izmantot drīkstot, lai gan lēmumā norādīts pilnīgi pretējais.

Vēl viens tiesas process

Tomēr, kā izskatās, šis spriedums tik ātri vēl spēkā nestāsies, jo, kā izteicās Niks Endziņš, viņš plānojot lūgt tiesu sagatavot pilno spriedumu, lai pēc tam to varētu pārsūdzēt apelācijas kārtībā.

Jāpiebilst, ka Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesnese Ināra Janēviča skata vēl vienu krimināllietu, kurā Endziņš ir apsūdzētā lomā.

Tā ir par tām pašām visā Latvijā izskanējušajām viltus ziņām, ar kuru tiražēšanu “viltus ziņu tēvs” bija nodarbojies iepriekš. Tajā kriminālprocesā Niks Endziņš uz apsūdzēto sola sēž kopā ar diviem līdzdalībniekiem.

Ņemot vērā, ka viens no viņiem noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīdī vēl bija nepilngadīgs, tiesas sēde ir slēgta.