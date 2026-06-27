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Ērces vairāk aktivizējas noteiktos diennakts laikos: kad risks ir visaugstākais? 0

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LA.LV
15:59, 27. jūnijs 2026
Ziņas Dabā

Pastaigas dabā vai ar suni nav tikai relaksējoša ikdienas aktivitāte – tās var būt arī potenciāls risks cilvēka un dzīvnieka veselībai. Ērces arvien biežāk sastopamas nu arī pilsētu parkos, un to aktivitāte būtiski atkarīga no laikapstākļiem un diennakts laika. Eksperti uzsver – īpaši uzmanīgiem jābūt rīta un vakara pastaigās.

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Ērču aktivitāte nav vienmērīga dienas laikā. Tā palielinās mērenā temperatūrā un augsta mitruma apstākļos. Savukārt karstā un sausā laikā ērču izplatība un saskares risks samazinās. Pētījumi rāda, ka maigāki laikapstākļi var pat pagarināt ērču sezonu, kas nozīmē, ka risks saglabājas ilgākā periodā – arī pilsētu zaļajās zonās.

Eksperti norāda, ka ērces nav vienlīdz aktīvas visu diennakti. Visaugstākā aktivitāte novērojama no rīta un vakarā, kad zāle ir mitra un temperatūra ir mērena. Tas nozīmē, ka tieši šajos laikos pastaigas ar suni var būt riskantākas nekā karstas, sausas dienas vidū. Tomēr jāņem vērā, ka pilnīgi droša diennakts laika ērču aktivitātes ziņā nav.

Suņi ir īpaši pakļauti riskam

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Mājdzīvnieki ir īpaši uzņēmīgi pret ērču kodumiem. Suņi un kaķi pārvietojas tuvu zemei, izstaigā garu zāli un krūmus, bet to kažoks atvieglo parazītu pieķeršanos. Tādēļ ērces var tikt pārnestas arī uz mājām. Pat ja tās vēl nav piesūkušās ādā, risks saglabājas, tāpēc pēc katras pastaigas ieteicams rūpīgi pārbaudīt dzīvnieku – īpaši ap ausīm, kaklu, cirkšņiem un ķepām.

Kā samazināt ērču koduma risku

Eksperti iesaka ievērot vairākus vienkāršus piesardzības soļus: izvairīties no garas zāles, krūmiem un nekoptām ceļmalām; pastaigāties pa celiņu vidu vai bruģētām takām; īpaši uzmanīties pēc lietus, kā arī rītos un vakaros; izmantot dzīvniekiem paredzētus repelentus; regulāri lietot veterinārārsta ieteiktus aizsardzības līdzekļus.

Cilvēkiem savukārt ieteicams izvēlēties piemērotu apģērbu, kas nosedz ķermeni un samazina ērču piekļūšanas risku.

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