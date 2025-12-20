Kāpēc ir tik daudz ērču un kā silta ziema ietekmēs šos “kukaiņus”, skaidro speciālists 4
Ērces tagad arvien var biežāk sastapt ne tikai mežos, bet arī pilsētu parkos un laukumos. Siltas ziemas un agrs pavasaris veicina ērču agrāku aktivizēšanos.
Vai ērces patiešām nu kļūst aktīvas agrāk un tādas ir ilgāk, un kad jāsāk uzmanīties no kodumiem? Ja gada aukstais periods saīsinās, ērču aktivitātes ilgums palielinās. Attiecīgi pieaug arī kodumu risks. Turklāt ne tikai mežos, bet arī pilsētvidē – parkos, laukumos un zaļajās zonās, jo ērču populācija kopumā ir palielinājusies.
Viens no iemesliem ir tas, ka pilsētās dezinsekcija gandrīz netiek veikta – zaļās zonas reti tiek apstrādātas ar speciāliem līdzekļiem, kas iznīcina ērces un citus kukaiņus. Turklāt pilsētvidē ērcēm gandrīz nav dabisko ienaidnieku.
Klimata sasilšanai ir arī papildu ietekme – gada vidējās temperatūras paaugstināšanās paplašina ērču izplatības teritoriju un pagarina to aktīvās dzīves periodu.
Runājot par paaugstinātu inficēšanās risku siltā laika dēļ, tiešas saistības ar ērču encefalītu nav, saka speciālisti. Taču situācija ar boreliozi ir citāda – jo ilgāks ir ērču aktīvās dzīves periods, jo lielāka ir iespēja, ka tās savā dzīves ciklā inficēsies ar boreliozi un kļūs bīstamas cilvēkiem.
Vai ērču patiešām ir vairāk, vai mēs tās vienkārši pamanām biežāk?
Precīzas statistikas nav, taču vizuāli ērču tiešām ir kļuvis vairāk. Vienlaikus sabiedrība šobrīd ir informētāka par Laima slimību, un cilvēki aktīvāk tiek mudināti pārbaudīties pēc uzturēšanās dabā. Tāpēc ērces tiek uzietas biežāk. Agrāk nereti gadījās, ka pacienti pie ārstiem vērsās tikai pēc nedēļas vai pat divām, jo vienkārši nepamanīja agrāk ērci uz ķermeņa.
Līdz ar to pieaugusī modrība daļēji saistīta ar aktīvu informatīvo darbu. Vienlaikus arī vizīšu skaits pie mediķiem pēc ērču kodumiem gadu no gada manāmi palielinās.