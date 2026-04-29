Vai sabiedrībai ir bail no ērcēm – cik aktīvi norit potēšanās pret encefalītu? 1
Latvijā pieprasījums pēc vakcinācijas pret ērču encefalītu šogad saglabājas kopumā stabils, lai gan martā vakcinēto skaits visās vecuma grupās samazinājies par aptuveni 4%, liecina “Veselības centru apvienības” dati.
Speciālisti pieļauj, ka iedzīvotāju aktivitāti varētu būt ietekmējis pieņēmums par zemāku ērču aktivitāti pēc aukstās ziemas, tomēr mediķi uzsver, ka šāds priekšstats nav pamatots. Līdz ar gaisa temperatūras paaugstināšanos ērces kļūst aktīvas katru gadu, un risks saglabājas no pavasara līdz pat vēlam rudenim.
Vienlaikus bērnu vakcinācijas aptvere šogad pieaugusi – vakcinēto skaits palielinājies vidēji par 13%, kas, pēc mediķu teiktā, ir pozitīva tendence. Tāpat novērots, ka arvien biežāk vakcināciju saviem darbiniekiem organizē arī uzņēmumi.
Mediķi aicina iedzīvotājus savlaicīgi pārbaudīt savu vakcinācijas statusu un nepieciešamības gadījumā vakcinēties vai veikt revakcināciju. Ērču encefalīts var izraisīt nopietnus veselības traucējumus, tostarp nervu sistēmas bojājumus, un pret to nav specifiskas ārstēšanas, tādēļ vakcinācija joprojām ir efektīvākais aizsardzības līdzeklis.
Speciālisti arī atgādina, ka papildus vakcinācijai svarīgi ievērot piesardzības pasākumus dabā, piemēram, valkāt piemērotu apģērbu un pēc uzturēšanās ārā pārbaudīt ķermeni un apģērbu.
