Fobijas kā tādas nozīme ir dziļāka nekā vienkārši bailes. Bailes no ūdens, no augstuma, no visa svešā – jēdziens ir ļoti ietilpīgs. Īstenībā taisnība ir tiem, kas saka nevis krievi, bet Krievijas federācija pārraksta vēsturi – mums ir jāsaprot, ka, runājot par “Hamās” un par Palestīnu, ka tas nav viens un tas pats, jo Rietumkrasta grupa nav islāma fundamentālisti, tās ir tādas vērā ņemamas lietas. Tā, iesākot tēmu, TV24 raidījumam “Nedēļa. Post scriptum” sacīja Andrejs Ērglis, kardiologs, LU profesors, LZA akadēmiķis.

Viņš arī uzskata, ka šeit, Latvijā, valsts iekšienē nav rusofobijas kā tādas, bet mums ir bailes no Krievijas federācijas – tie ir jēdzieni. Tāpat viņš nav pārliecināts, ka mums ir bailes tieši no krieviem.

“Tas, ka mums ir vajadzīga sava identitāte, sava latviešu un Latvijas valsts identitāte, tas ir simtprocentīgi. Mūsu Latvijā ir miljons ģimeņu, kas ir jauktas. Skatījos kā pārbaudes uzdevumus risina tie vidusskolnieki – skaidrs bija, ka pusei no viņiem latviešu valoda nav bijusi vecvecmāmiņu vai vecmāmiņu valoda,” savu nostāju skaidro profesors, vaicājot, vai tad tagad visiem no viņiem ir bail, jo viņi ir krievu izcelsmes, kāds starp citu, esot arī pats profesors.

Medicīna jau nav vienkārši medicīna kā tāda, īsta medicīna ir zinātne, sociālo zinātņu un daudzu zinātņu summa! Šeit svarīgās lietas ir metode un zinātne. Tā ir lieta, kas mums jāsaprot – tie ir jēdzieni, skaidrību savos uzskatos cenšas ieviest kardiologs.