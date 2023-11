Izskan priekšlikumi sadalīt Ukrainu, lai Krievija nevarētu iet tālāk. Slaidiņš skaidro sīkāk Ieteikt







Bijušais NATO ģenerālsekretārs izteicis priekšlikumus, ka Ukraina varētu iestāties NATO ar noteikumu, ka alianses 5. pants neizplatīsies uz okupētajām teritorijām. Tas automātiski nodrošinās to, ka Krievija atteiksies no kara ar NATO un tas arī atturēs Kremli no jaunu teritoriju okupācijas – būtībā tas ir Vācijas variants, ko, iestājoties NATO, 1955. gadā viņi piekrita, ka 5. pants darbosies tikai uz viņu teritoriju, bet ne uz Austrumvāciju. Tā iespējamos Ukrainas kara beigšanas variantus TV24 raidījumam “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” komentē Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.

Otrs variants – politiskajās tiek minēts kā tas saucamais Korejas variants. Pirms 70 gadiem, kad beidzās Korejas karš, starp šīm valstīm Ziemeļkoreja-Dienvidkoreja tika novilkta demarkācijas līnija, tika noslēgts pamiers, bet ne miers, atgādina Slaidiņš. Turklāt Ziemeļkoreja pirms 8 gadiem teica, ka izstājas no šī līguma, bet līdz aktīvām darbībām tas nenoveda.

Vai līdz ar šāda līguma noslēgšanas brīdi principā Krievija nedrīkstētu iet nekur tālāk? Jā, saka virsnieks, bet Ukrainai nāktos upurēt savas teritorijas un vai Ukraina tam piekritīs.

Bijušais NATO spēku komandieris Eiropā uzskata, ka Ukraina tāpat kā Dienvidkoreja nav spējīga gūt pilnīgu uzvaru šobrīd kaujas laukā.

Kijivai vajadzīgs uz laiku aizmirst par Krimu un par sauszemes koridoru, kas ir no Krievijas līdz Krimai.

Variants, kas, protams, nepatiks abām pusēm, ja iet runa par vienkāršu teritorijas atdošanu Krievijai. Ukraina noteikti nepiekāpsies noteikumam, ka tā nedrīkst atgūt savas teritorijas kā NATO valsts, bet ko Krievija iegūs no tā, – viņi būs ieguvuši pašu mīnētu milzīgu teritoriju, sapostītu zemi, skaidro Slaidiņš.

Viņš atzīst: “Tāda nu ir šī spēlēšanās. Rietumos arvien biežāk parādās diskusija par kara beigām, lai gan oficiālā Ukrainas un sabiedroto nostāja ir tāda, ka sarunas ar krieviem var notikt tikai tad, kad krievi izvāksies laukā no okupētajām teritorijām. Bet kam tas ir izdevīgi šobrīd? Tikai un vienīgi Putinam, nekam vairāk, jo Putins negrib mieru.”

Paskatāmies uz to kara propogandu, aicina virsnieks, “krieviem tiek karināti makaroni uz ausīm, ka NATO tuvojas, Rietumi nāk, viņi dara visu, lai izvairītos no iekšējās revolūcijas. Un kur to labāk izdarīt, ja ne karadarbībā? Ja būs miers, tad sāks nākt laukā iekšējās ekonomiskās problēmas, viss var sašūpoties.”