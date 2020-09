View this post on Instagram

Pusotrs mēnesis, kopš veselīgs dzīvesveids man kļuvis par azartu. Esmu izslēgusi no ēdienkartes cukuru, miltu izstrādājumus un alkoholu, trenējos sporta zālē gandrīz katru dienu. Vai ieturēt šādu disciplīnu ir grūti? “Grūti” ir vārds, ko cenšos no savas leksikas izskaust 🙂 Ir interesanti – patestēt gribasspēku, pavērot, kā mainās ādas stāvoklis, muskuļu tonuss un vispārējā pašsajūta. Man ir prasības pret ķermeni, kādā dzīvoju, un harmonija ar šīm prasībām sniedz komfortu, kas daudzkārt atsver hanteļu, stieņu un disku smagumu 💪 #fitness #healthylifestyle #bodygoals