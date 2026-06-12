“Es esmu saņēmis pretī trīs darbu vietā 17!” Kulbergs norāda, ka ministri neprot “pildīt mājasdarbus” 0
Daži ministri ir pārpratuši doto uzdevumu izvirzīt trīs prioritātes, pie kurām strādāt amata pilnvaru laikā, intervijā Latvijas Radio atzina Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
Premjeram esot bijušas sarunas ar vairākiem, bet ne visiem ministriem par viņu izvirzītajām prioritātēm. Valdības vadītājs secinājis, ka daži ministri nav tiešā veidā izpratuši to, ko viņš bija domājis, dodot šo uzdevumu par trīs prioritāšu definēšanu. “Es esmu saņēmis pretī trīs darbu vietā 17 darbus. Nu, tas nav produktīvi tik īsā laikā salikt tik daudz prioritāšu vienkopus,” sacīja Kulbergs.
Valdības vadītājs atgādināja, ka no ministriem vēlas redzēt tādas prioritātes, kas atbilst Ministru kabineta deklarācijai, ir īstenojamas noteiktā laika rāmī un ar izmērāmiem rezultātiem.
Atbildot uz jautājumiem par to, kāpēc valdības sēdei par ministru izvirzītajām prioritātēm jābūt slēgtai, Kulbergs skaidroja, ka tur nav nekā slēpjama, tomēr šādas darba sanāksmes ir produktīvākas, ja visu var izrunāt brīvi, nebaidoties, ka kāds kaut ko centīsies pārvērst par teātri vai izraut no konteksta, īpaši, ņemot vērā priekšvēlēšanu gaisotni.
Ministru prezidents piebilda, ka arī kapitālsabiedrībās valdes un padomes darba sanāksmes nenotiek publiski. “Vienkārši darba lietas jāizrunā, un, jo mazāk publiski tas ir, jo vieglāk ir virzīties uz priekšu,” apgalvoja premjers, piebilstot, ka pēc slēgtās valdības sēdes visas noteiktās prioritātes būs publiski redzamas, un tās būs atbilstošas valdības deklarācijai un tam, ko ir iespējams reāli paveikt.
Kā ziņots, Ministru kabinets šodien sanāk uz sēdi, lai pārrunātu katra ministra trīs darāmos darbus, ko viņi iecerējuši paveikt šīs valdības laikā, noskaidroja aģentūra LETA.
Sēde būs slēgta, bet pēc tās ap plkst. 12 plānots paziņojums medijiem par sapulcē lemto.
Jaunais Ministru prezidents Kulbergs iepriekš paziņoja, ka ministriem būs jātiekas divas vai atsevišķos gadījumos arī trīs reizes nedēļā.
Stāstot par sevis vadītās valdības darba organizēšanu, Kulbergs sacīja, ka otrdienās notikšot valdības sēdes, kurās tiks skatīti standarta jautājumi, bet piektdienu rītos būšot “stratēģiskās Ministru kabineta sēdes”, kurās risinātu politiskos jautājumus.
Kulbergs pēc nepieciešamības plāno organizēt sēdes arī ceturtdienās.
Tāpat ziņots, ka premjers bija valdības ministriem uzdevis katram sagatavot trīs darbus, kurus viņi gatavi panākt šīs valdības laikā.
Saeima 28. maijā apstiprināja jauno valdību, kuru vadīs Kulbergs. Jauno valdību veido “Apvienotais saraksts”, Nacionālā apvienība, “Jaunā vienotība” un Zaļo un zemnieku savienība.