“Tāda situācija nav pieļaujama!” Andris Kulbergs izsaucis uz sarunu veselības ministru un NMPD 0
Ministru prezidents Andris Kulbergs TV24 norāda, ka situācija, kurā slimnīca nespēj uzņemt visus pacientus, sadalīt viņus pa nodaļām un nodot speciālistu aprūpē, ir nepieņemama. Viņaprāt, šāds gadījums liek uzdot daudz plašāku jautājumu — cik gatava Latvijas veselības aprūpes sistēma ir ikdienas slodzei un iespējamām krīzēm?
Kulbergs atzīst, ka pats par šo situāciju uzzinājis no rīta un sākotnēji vēlējies pārliecināties, vai tā nav viltus ziņa. Pēc tam viņš nolēmis sasaukt atbildīgos dienestus un amatpersonas, tostarp veselības ministru Hosamu Abu Meri, veselības nozares pārstāvjus un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, lai noskaidrotu, kas patiesībā noticis.
Premjers uzsver, ka viņam nav pieņemami, ja standarta miera apstākļos veselības aprūpes sistēma nespēj tikt galā ar pacientu plūsmu. Viņš norāda, ka šāda situācija rada pamatotas bažas par sistēmas noturību gadījumā, ja valsti skartu lielāks izaicinājums — piemēram, jauna pandēmija, drošības apdraudējums vai cita ārkārtas situācija.
Kulbergs salīdzina Latvijas situāciju ar Ukrainas pieredzi, kur, pēc neatliekamās medicīniskās palīdzības vadītāju teiktā, slimnīcas kara apstākļos ik dienu uzņem ļoti lielu skaitu cilvēku un sistēma spēj nodrošināt nepieciešamo kārtību. Viņa ieskatā tas liek īpaši kritiski vērtēt Latvijas gatavību, ja problēmas rodas jau ikdienas režīmā.
Premjers uzskata, ka rindas un nespēja operatīvi sadalīt pacientus pa aprūpes posmiem liecina par nesakārtotiem procesiem. Viņš uzsver, ka šis nav tikai jautājums par jaunu ēku, korpusu vai būvniecību. Problēma jārisina jau tagad, ar esošajiem resursiem un organizāciju.
Kulbergs norāda, ka šādā situācijā atbildīgajiem ir jāsniedz skaidrs skaidrojums un jārīkojas nekavējoties. Viņaprāt, veselības sistēmai jāspēj funkcionēt arī paaugstinātas slodzes apstākļos, jo krīzes brīdī nebūs laika tikai sākt domāt par to, kā sakārtot pacientu uzņemšanu un aprūpes koordināciju.