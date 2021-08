Māra Ulme: “Ja dzejas aina būtu jasmīnu krūms, es tur būtu viena lapiņa, šāda pozīcija mani ļoti apmierina.” Foto no personiskā arhīva

Jūlija Dibovska, “Kultūrzīmes”, AS “Latvijas Mediji”

Māra Ulme ir jaunās paaudzes dzejniece, kura bērnību un vasaras izbaudījusi laukos, meža vidū kopā ar vecmāmiņu. Daudz cilvēku vai elektroierīču tur nebija, tāpēc lielāko daļu laika viņa pavadījusi vārdos un sapņos.

Rīgā absolvējusi Latvijas Universitāti ar bakalauru angļu filoloģijā, radošos spēkus kultivējusi Latvijas Rakstnieku savienības rīkotajās Dzejas meistardarbnīcās un Latvijas Laikmetīgā mākslas centra radošās rakstīšanas skolā. Septembrī Māra uzsāks studijas maģistrantūrā Liepājas Universitātes Rakstniecības studiju programmā.

“Jau sākumskolā nonācu pie savas pirmās eksistenciālās krīzes – ka brīnumi no pasakām “īstajā dzīvē” nemaz nepastāv. Tāpēc nospriedu, ka varētu rakstīt pati. Ar citiem jaunajiem autoriem veidojam dažādus pasākumus biedrībā “Karantīna”, no viņiem arī smeļos iedvesmu un padomus.

Manu ikdienu veido sarunas ar cilvēkiem, kokiem, mākoņiem un kosmosu kopumā, no šiem dialogiem un dažādām vīzijām arī rodas tās domas, kuras izpaužu dzejā, jo par to nav tik vienkārši runāt. Reizēm es uz dzeju apvainojos (to ir grūti izskaidrot), taču drīz vien mēs salīgstam mieru, jo tā sāk nākt pie manis pati un ar katru gadu arvien biežāk,” atklāj Māra.

– Kā tu sevi redzi kopējā latviešu dzejas ainā?

M. Ulme: – Pārsvarā cenšos uz sevi neskatīties, bet man liekas, ka gan jau esmu pašā sākumā. Ja dzejas aina būtu jasmīnu krūms, es tur būtu viena lapiņa, šāda pozīcija mani ļoti apmierina.

– Un kā tu raksturotu savu paaudzi?

– Nenoliedzami, laikmeta īpatnības ietekmē indivīdu, un tas vienmēr parādās šī indivīda radītā tekstā. Protams, katrs ir atšķirīgs… Taču informācijas laikmets mums ir pirmo reizi, un tur ir gan labās, gan sliktās puses. Mūsu uzmanība ir daudz izkliedētāka, taču tā aptver ļoti plašu klajumu, tajā pašā laikā mēs arvien varam pārliecināties, ka daudz ko nezinām, un tāpēc iemantot uzticību sev ir grūtāk. Man draudzene rakstīja bakalaura darbu par paaudžu maiņu un stāstīja, ka viena lieta ir nemainīga: katra vecākā paaudze uzskata, ka ir viedāka par jauno. Tam es arī piekrītu.

– Kāpēc būtu svarīgi vispār rakstīt dzeju?

– Svarīgi dzīvē vispār kaut ko darīt. Man ir svarīgi rakstīt dzeju, jo citādi mani pārņem bailes, bet es arī lēšu, ka dzeja ir svarīga valodai. Jaunas izteiksmes formas un metaforas ir nepieciešamas, lai attīstītos veidi, kādos redzam sevi un pasauli, dzeja ar to nodarbojas vistiešāk – ja mākslā tiešums vispār ir iespējams. Es neticu, ka rakstīt var būt nesvarīgi, vienalga, vai tā ir dzeja, mūzika, scenārijs – vēlme radīt nāk pie mums no ārpuses un iekšpuses reizē, to nevar apturēt.

– Ja tu varētu sarīkot pati savas ideālās dzejas dienas un aicināt tur piedalīties sev svarīgākos autorus (arī no aizsaules), kāda būtu programma?

– Cik briesmīgi grūts jautājums. Manas ideālās dzejas dienas tad būtu nebeidzamās dzejas dienas. Tur vajadzētu būt visiem, ja jau varu ielūgt mirušos, klasiķiem jābūt obligāti: Homēram, Dantem, Šekspīram, Gētem, Poundam, Steinai… šausmas… Borhess noteikti… Oktavio Pass… Nē, nu vajag nosaukt arī Veidenbaumu, Baronu, Skujiņu, Rozi, Surguntu, Elksni… nemaz nerunājot par visiem dzīvajiem. Nesaukšu nevienu dzīvo, visi dzīvie ielūgti, neviens to nedrīkstētu palaist garām.

– Man šķiet, ka tavā dzejā var viegli izpētīt to, kā tu izjūti “svešo” un “savējo”.

– Paldies. Tikai nesen sāku just, ka nedaudz iederos šajā pasaulē, iepriekš vienmēr jutos kā ar zeķi peļķē iebraukusi un nedaudz disasociējusies, apkārtne man katru dienu šķita nepazīstama… Es iemācījos to neizrādīt, bet tā ir tāda sajūta, no kuras nevar atbrīvoties, dažreiz tā ir diezgan sāpīga sajūta, dažreiz īpatnēji patīkama.

Es priecājos, ka neesmu pieradusi pie visa, ko redzu, bet… atsvešinātība var kļūt traucējoša. Ar sajūtas neērto daļu tagad ir nedaudz labāk, laikam tāpēc, ka mazāk uztraucos par to, kāda es esmu.

JŪLIJA DIBOVSKA, literatūrkritiķe: “Domāju, ka pagaidām šai dzejai atslēgvārds formas un satura ziņā ir “virsma”. Tas nav nedz par virspusējību, nedz par to, kas augšā, drīzāk tā ir dzejas taustīšanās pazīstamajā un vēlme iedziļināties, lai gan virsma, taktilais vai durvīm līdzīgais ir visam un arī tā taču ir iespaidīgi.”

“Kultūrzīmju Grāmatplaukta” lasītājiem piedāvājam ieskatu Māras Ulmes dzejas kopā.

***

ir atklātas jaunas upes un dienas

sadalītas stundās

šeit mums atvēlēta vienīgi lapaspuse

ko piepildīt

ar tintes pleķiem ar zīmēm

ko tālāk?

mēs taču gribējām izaugt

manas vecmammas roka noglāsta

saules rievaino pieri

izķemmē baltos matus

nomazgā kājas un rokas

noslauka muguru

vēlāk viņa mazgā grīdu

lasa par vāgnera dzīvi

klausās kultūras rondo

un vakara pasaciņu

viņa nav apmaldījusies

savā visumā

viņa sauc to par lielo regulētāju

un katru nakti pielūdz

***

kurš no mums būs kailāks?

tu esi mana visiemīļotākā vīzija

kopš tumsu aizpildīja tavs siluets

veltīgi cenšos neaizvērt acis

ko tu manī redzi?

tukšums pamazām ieņem tavu formu

tagad ar to ir jāsadzīvo

dažāda melnuma rievām

***

nopļauj zāli

trīs dažāda auguma tirāni uzlūko padarīto

tā un šitā varēja būt līdzenāk

pār uzacs izcilni pil sāļas lāses

labi nākamreiz būs līdzenāk

kaut kur pazuda kaplis nu neko

zemenes jāizravē

kā tad tur īsti bija ar to sauli?

var vai nevar skatīties?

jāpaskatās lai atcerētos

no saules izšaujas divi eņģeļi

uzlūko padarīto

prasa kādi noteikumi zemeņu ravēšanai

novelk spārnus noliek blakus

no mākoņiem izvelk kapļus

es viņiem saku

šis viss ir ļoti dīvaini

esmu vienkāršs darbinieks

reizēm apkopējs

man nav pat vārda

ko jūs šeit darāt?

eņģeļi smaida jo viņi zina

viņi zina visu par manu dzīvi

un par tavu dzīvi viņi arī zina

viņi pašķir burtus malā

un iedod tev kapli

katram gadījumam

dažāda spilgtuma ainām

klausies

kurš no mums būs kailāks?

tu es

mana vismīļākā vīzija

tavi pirksti

tavas lūpas

karsti vaigi

karsta elpa

***

***

kļava

tagad tava kārta

vērot kā es augu

lapu dārzus manus zarus

zaļas vējā šalkojošas druvas

pavisam bieži tavas acis

tavi pirkstgali

pārbrauc manai miesai

mēle pār aukslēju rievām

pār atzīšanos

tu esi vien liecinieks

manai saaugšanai ar ainavu

dabīgai nekustībai

un mieram ar kuru

no manis dīgst padevība

arī atvadoties

mani

purpura un zelta

bērni krīt tev pie kājām

kamēr tie pārvēršas trūdos

kamēr tos apskauj baltais tēvs

es turpinos