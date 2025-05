FOTO: Ekrānuzņēmums no Horena Stalbes video

Nepatīkamu pārsteigumu piedzīvojis mūziķis Horens. Viņš ar to dalījies gan savā “TikTok” kontā.

“Esam vērīgi! Līdz šim domāju, ka tas var notikt tikai ar kādu omīti! Bet nu arī es pirmo reizi mūžā esmu kļuvis par krāpnieku upuri,” žurnālam “Kas Jauns” atzīst mūziķis Horens, brīdinot par blēžu izmantotām shēmām.

Horens telefonā saņēmis īsziņu it kā no CSDD, ka jāmaksā sods par pārkāpumu, kas izdarīts ceļa posmā Rīga–Liepāja, un, lai uzzinātu, kas tas ir par pārkāpumu, jāatver pievienotā saite.

Tā arī izdarījis, jo maršrutā Rīga – Liepāja pārvietojas regulāri, tāpēc patiešām varētu gadīties situācija, ka ātrums ir pārsniegts. Atvēris saiti, lai uzzinātu, kur un ko precīzi pārsniedzis.

“Bet, lai to atvērtu, prasīja ievadīt manus Smart-ID elektroniskās autentifikācijas datus. Es to izdarīju, nekas nevērās vaļā, taču prasīja vēlreiz ievadīt šos datus. Un atkal nekas nenotika! Kļuvu pat nikns – kas tas ir, ka saite neveras vaļā! Domāju, paskatīšos caur savu bankas kontu. Atvēru to, un – še tev! 1000 eiro pārskaitīts kaut kādam Jaroslavam,” stāsta Horens.

Mūziķis uzreiz esot sazinājies ar savu banku, tā nobloķējusi Horena kontu un karti, lai nenotiktu vēl kādi krāpnieciski darījumi. Tad Horens sazinājās ar banku, uz kuru tika veikts šis pārskaitījums, tā uzreiz nobloķēja krāpnieka kontu.

“Dīvaini, vai tiešām bankas pašas nespēj šādus gadījumus pamanīt, kāpēc tām nav augsta līmeņa aizsardzība? Jo tad, kad ielogojamies sociālajos tīklos, mums prasa visdažādākās paroles un apstiprinājumus, ka neesi robots vai cita persona, tikmēr no sveša konta izkrāpt naudu, izrādās, ir tik vienkārši… Bet jāatzīst, ka krāpnieku shēma ir diezgan meistarīga, jo viņi jau paļaujas uz cilvēku psihi. Protams, ka jebkurš, saņemot šādu paziņojumu par sodu, vēlēsies noskaidrot, par ko tas ir. Tas jau rada stresu, un tad tas, ka saite neveras vaļā, vēl vairāk uzdzen stresu, esi tik uzvilcies, ka pat nepadomā par sekām, bet turpini,” stāsta Horens.

