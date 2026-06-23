Evika Siliņa: Daudzas valstis jutīsies apdraudētas, Ukrainai ienākot ES 0

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LA.LV
22:22, 23. jūnijs 2026
Viedokļi

TV24 raidījumā “Globuss” Saeimas deputāte (JV), Eiropas lietu komisijas deputāte un bijusī Ministru prezidente (2023–2026) Evika Siliņa norāda, ka Latvija Eiropas Savienības līmenī iestāsies par savu lauksaimnieku interesēm, jo sarunas par Ukrainas integrāciju ES būs sarežģītas un prasīs kompromisus.

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Viņa uzsver, ka Ukrainas pievienošanās process nebūs ātrs un vienkāršs, jo būs jālīdzsvaro gan Eiropas valstu intereses, gan Ukrainas iespējas un ieguldījums Eiropas drošībā. Siliņa atzīmē, ka Eiropas daudzgadu budžetā Ukrainai paredzēts būtisks finansējums, taču par tā apjomu un nosacījumiem vēl būs politiskas diskusijas.

Politiķe norāda, ka Ukraina jau šobrīd pauž gatavību sniegt būtisku ieguldījumu Eiropas drošībā un atbalstīt dalībvalstis, tostarp arī Latviju, ņemot vērā Krievijas radītos draudus. Vienlaikus viņa uzsver, ka Ukrainas pieredze karā ir nozīmīgs resurss Eiropai, īpaši drošības, aizsardzības un digitālās attīstības jomās.

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Siliņa arī atzīmē, ka Ukrainas integrācija ES var radīt konkurences izaicinājumus, īpaši lauksaimniecībā, tāpēc būs nepieciešams līdzsvarot esošo dalībvalstu un Ukrainas intereses. Viņa uzsver, ka Ukrainas pievienošanās būs pakāpenisks process, nevis vienreizējs politisks lēmums ar tūlītēju pilnu tiesību piešķiršanu.

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