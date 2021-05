Farmaceite Viktorija Skurjate. Publicitātes foto

Farmaceite: Strādāju ar prātu un sirdi izvēlētu darbu







Farmaceite VIKTORIJA SKURJATE Jelgavā vada vienu no lielākajām Mēness aptiekām. Savu profesiju izvēlējusies ļoti tālredzīgi un ne mirkli to nenožēlo. Kā vislielāko novērtējumu darbam Viktorija uzskata telefona sarunā no ārsta dzirdētus vārdus: jūs taču esat tā aptieka, kurā var dabūt jebkuras pacientam nepieciešamās zāles!

Līdz vidusskolas beigām Viktorija pat nenojauta, ka ceļš tālāk būs saistīts ar farmāciju. Vienpadsmitās klases beigās nopietni sākusi pārdomāt karjeras iespējas dažādās jomās. Skolā vienmēr bijušas labas sekmes, tomēr vislabāk padevušās valodas, tāpēc pilnā nopietnībā apsvērta doma kļūt par tulkotāju.

Kādu vakaru, kopā ar mammu šķirstot laikrakstu, uzmanību piesaistījis raksts par profesijām – tur nosauktas tās, kas Latvijas darba tirgū būs pieprasītas arī pēc pieciem gadiem un varbūt pat būs kļuvušas par deficītu. Viktorija stāsta: „Kā tagad atceros – pirmajā vietā bija arhitekts. Par to uzreiz atmetu domu.

Nākamajā vietā – farmaceits. Raksta autors kā pamatojumu tam minēja faktu, ka liela daļa šīs profesijas pārstāvju savā dzīvē tuvojas pensijas vecumam, bet valsts nav pietiekami mudinājusi un motivējusi jauniešus mācīties par farmaceitiem. Farmaceitam vienmēr būs darbs jebkurā Latvijas pilsētā vai miestiņā, viņš varēs apvienot mācības ar darbu, kas vienlaikus būs arī prakses vieta.

Šī ziņa nopietni lika padomāt, jo daudzi mani paziņas, beidzot mācības universitāte, tobrīd nespēja atrast darbu profesijā. Vai arī darbs, ko bija atraduši, nebija no tiem labāk atalgotajiem. Šāda varbūtība man galīgi nederēja. Tāpēc iestājos Latvijas Universitātē, un nevienu mirkli savu profesijas izvēli neesmu nožēlojusi. Es jūtos savā vietā!”

Kā atrast pareizāko ceļu

Protams, nākotnes nodarbošanās ir jāizvēlas gan ar prātu, gan ar sirdi. Ja parādās doma, ka farmācijas nozare varētu interesēt, es tiešām ieteiktu izvēlēties tieši šo profesiju. Turklāt var meklēt dažādas iespējas. Piemēram, Mēness aptieka divas reizes gadā dod iespēju studēt gribētājiem pieteikties un saņemt darba devēja finansējumu studijām farmaceita asistenta programmā Latvijas Universitātes 1.medicīnas koledžā vai Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta koledžā.

Studijām „Mēness aptiekas” mājas lapā internetā var pieteikties ikviens, kuram ir vidusskolas izglītība un interese profesiju saistīt ar farmāciju. Šo studiju laikā vienlaikus arī tiek nodrošināts darbs aptiekā, – mācības notiek divas dienas nedēļā.

„Ja salīdzinām ar citam profesijām, kur no studentiem un speciālistiem, kas tikko sākuši strādāt, prasa lielu pieredzi, tad tas noteikti ir liels pluss nākotnei. Jo kur gan jaunais speciālists lai to pieredzi gūst?” vaicā Viktorija.

„Mūsu aptiekā rūpes par jaunajiem speciālistiem ir pašsaprotamas. Turklāt Mēness aptieka ir lieliska vieta, kur apgūt iemaņas. Tas ir iedzīvotāju mīlēts zīmols un viens no līderiem savā nozarē Latvijā. Te strādā pieredzējuši un zinoši kolēģi, no kuriem ik dienu var mācīties.

Students jau no pirmās prakses dienas nonāk vidē, kurā viņš pēc tam varēs pastāvīgi strādāt. Viņam ir iespēja vērot un piedalīties aptiekas ikdienas darbā, iepazīt prioritātes, redzēt svarīgākos aptiekas uzdevumus un mērķus. Vienlaikus studentiem tā ir lieliska iespēja jau pirmajos mēnešos saprast, vai profesijas izvēle ir bijusi pareiza.”

Vieno precizitāte un stabilitāte

Aptieka, kuru Viktorija vada no pērnā gada oktobra, atrodas tirdzniecības centrā Vivo, Jelgavā. Šī ir viena no lielākām Mēness aptiekām.

„Mūsu kolektīvs ir viena spēcīga komanda, kuru vieno mērķis sniegt kvalitatīvu farmaceitisko aprūpi ikvienam, kuram tā ir nepieciešama. Kolektīvā strādā 12 darbinieki, un katram no mums ir sava svarīga loma, viens bez otra mēs nespējam kvalitatīvi paveikt savu darbu. Būt par lielas aptiekas vadītāju man nozīmē būt daļai no perfektas komandas, kuru es bezgalīgi cienu, par kuru esmu arī atbildīga.

Mums kolektīvā ir savi stingri noteikumi, kuriem pakļaujas visi darbinieki. Farmaceita profesija ir stingri reglamentēta, tāpēc mūs visus vieno līdzīgas rakstura īpašības, no kurām svarīgākās ir precizitāte un stabilitāte,” secina farmaceite.

„Ar lepnumu varu teikt, ka mūsu aptieka allaž tiek uzslavēta par to, ka nekad neatsakām mūsu pacientiem, vienmēr mēģinām rast risinājumu. Farmaceites, kas visu dienu pavada saskarsmē ar klientiem, tūlīt reaģē uz katra mūsu klienta vēlmēm un aptiekas produktu pieprasījumu, arī sekojot jaunākajām tendencēm zāļu tirgū.

Mēs darām visu iespējamo, lai mūsu sortiments būtu atbilstošs pieprasījumam. Vislabākais kompliments mūsu komandai ir tad, kad mums piezvana ārstniecības persona pakonsultēties ar farmaceitu un savu teikumu sāk: jūs taču bijāt tā aptieka, kur varēja dabūt visas manam pacientam nepieciešamās zāles. To dzirdēt ir tik labi!”

Pandēmija aptiekas ikdienā

Pandēmija aptiekas ikdienas darbu ir ietekmējusi, atzīst Viktorija: „Aptieka, kurā strādāju, atrodas tirdzniecības centrā, līdz ar to noteikumi pandēmijas ierobežošanai, kas paredz katram klientam nodrošināt 25 kvadrātmetru platību, visai negatīvi iespaidoja mūsu klientu plūsmu.

Bija brīži, kad aptiekā nebija neviena klienta, toties ārā ziemā stāvēja vairāk nekā desmit cilvēki, kuri vēlējās iekļūt tirdzniecības centrā, kā arī mūsu aptiekā. Kad viņi beidzot tika ielaisti aptiekā, mēs centāmies maksimāli ātri un kvalitatīvi apkalpot, – bija svarīgi parūpēties arī par viņu emocionālo stāvokli.

Jā, šobrīd ir vairāk īgnu klientu, kuri ir noguruši no pandēmijas, no krīzes un no visiem aizliegumiem. Bet, neskatoties uz to, manas kolēģes vienmēr ir sirsnīgas, laipnas un pretimnākošas. Viņas ir ļoti cilvēcīgas un saprot, ka klientu dusmas un neapmierinātība nav vērsta pret mums, tā saistīta ar kopējo situāciju ne vien pie mums Latvijā, bet visā pasaulē.”

„Mēs, farmaceiti, arī esam tikai cilvēki, katram savas problēmas, vajadzības, un, protams, kļūst smagi ap sirdi, ja kāds klients ar savu izturēšanos pamanās sabojāt garastāvokli, – tev vēl ar cilvēkiem jāstrādā visu atlikušo darba dienu. Tas tiešām nav viegli. Tādās situācijas mēģinām izrunāt notiekošo, cenšamies rast risinājumu, nomierināt kolēģi. Var sacīt – pieceļamies un ejam tālāk!

Lai arī šajā aptiekā vēl neesmu ļoti ilgi, ārkārtas apstākļos spēju uz kolēģiem paskatīties ne vien no profesionālā, bet arī tīri no cilvēciskās saskarsmes viedokļa. Neraugoties uz visām sarežģītajām pārmaiņām, ko nesusi pandēmija, jāatzīst, ka kolēģes ir iemācījušās būt vairāk elastīgas un saprotošas, kopīgi spējam pielāgoties un rast risinājumu jebkurai situācijai.

Es katru no savām kolēģēm apbrīnoju no visas sirds! Noteikti vēlos pateikt lielu paldies mūsu lojālajiem klientiem, kuri arī ierobežojumu laikā ir palikuši mums uzticīgi, – mēs to patiešām novērtējam. Mūsu klienti ir mūsu zelts.”

Farmaceitiskās aprūpes nākotne

Pandēmija jau ir ieviesusi jauninājumus. Tā mūs visus savā ziņā piespieda vairāk iepirkties internetā – gan pārtikas produktus, drēbes un apavus, gan kosmētiku un sadzīves tehniku.

Redzu, ka ļoti daudzi klienti izmanto mūsu www.e-menessaptieka.lv, kur vajadzīgos medikamentus var pasūtīt tiešsaistē. Tas ir ļoti ērti un izdevīgi. Jau tagad Mēness aptieka piedāvā zāļu pasūtīšanu, rezervēšanu un piegādi visā Latvijā, – tas ir ērti, cilvēkiem atrodoties pašizolācijā vai karantīnā. Vai arī cilvēki par šādu pakalpojuma veidu izlemj, piesardzības vadīti.

Mums ir arī farmaceitu tiešsaistes konsultācijas, kurās zinoši kolēģi ir gatavi atbildēt uz visdažādākajiem jautājumiem par zāļu lietošanu, saderību, blaknēm. Domāju, ka šos pakalpojumus izmantos arvien vairāk cilvēku.

Ievēroju arī, ka mani kolēģi visā Latvijā ir brīnišķīgi zināšanu nesēji un tālāk nodevēji. Šo viņu prasmi varētu izmantot sabiedrības labā, lai sniegtu jaunāko un aktuālāko informāciju par medikamentiem, to mijiedarbību, kā arī blaknēm. Ar savam zināšanām ir jādalās, ja sabiedrībai tas ir nepieciešams un ir interese.

Atslēgties no ikdienas

Ir ļoti svarīgi spēt atslēgties no ikdienas rutīnas. Būtu jāiemācās filtrēt, kādus medijus patērējam, kādas ziņas klausāmies un ko lasām. Vairāk vajadzētu ieklausīties sevī un saprast, kas man ir svarīgi, kas attiecas uz mani, kā dēļ ir vērts pārdzīvot un kā dēļ to tiešām nevajadzētu…

Man pašai ir viens knifiņš, ko izmantoju ikdienā, lai saglabātu savu līdzsvaru un veselību – sarežģītā situācijā es iedomājos vissliktāko scenāriju, kas vien var notikt, izdomāju, kā es varētu to atrisināt, tikt tam pāri. Un tad – ja tiešām notiek sliktākais, esmu vismaz kaut nedaudz tam gatava. Bet pārsvarā jau tik traki nemaz nav. Uz tikšanos Mēness aptiekā!

Latvijā 241 „Mēness aptiekā” strādā 663 farmaceiti un farmaceita asistenti, apkalpojot 760 000 klientu ik mēnesi. Tieši farmaceitu konsultācijas ir visbiežāk izmantotais aptiekas pakalpojums arī pandēmijas laikā, turklāt aptuveni katrs 10 aptiekas apmeklējums ir konsultācija bez pirkuma.

„Mēness aptieka” ir farmācijas nozarē mīlētākais un atbildīgākais zīmols Latvijā. Iedzīvotāju aptaujā, izmantojot īpašu starptautiski atzītu metodoloģiju, Latvijas mīlētāko zīmolu TOP otro gadu pēc kārtas “Mēness aptieka” ieguvusi pirmo vietu farmācijas nozarē. Īpaši izceļama “Mēness aptiekas” pozīcija sociālās atbildības jomā (HUMAN), kurā “Mēness aptieka”, esot pirmajā vietā farmācijas nozarē, kopējā mīlētāko zīmolu TOP ierindojas 25. vietā.

„Mēness aptieka” ir iedzīvotāju mīlēts, ilgtspējīgs, sociāli atbildīgs, vides saglabāšanā aktīvs Latvijas vietējā kapitāla uzņēmuma zīmols ar augstu klientu apkalpošanas kultūru.