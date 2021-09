Filmas “Bedre” režisore Dace Pūce (no kreisās) ar rakstnieci Janu Egli filmas Latvijas pirmizrādē. Foto: Karīna Miezāja

“Filma atklāj mūsu sabiedrības šķērsgriezumu!” Ko gaidīt no jaunās pilnmetrāžas spēlfilmas “Bedre”? Ieteikt







Linda Rumka, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Rīgā kinoteātrī “Kino Citadele” pirmizrādi piedzīvojusi režisores Daces Pūces debijas pilnmetrāžas spēlfilma “Bedre”. Filma tapusi pēc izdevniecībā “Latvijas Mediji” iznākušās Janas Egles grāmatas “Gaismā” stāstu motīviem.

Uz pirmizrādi trešdienas vakarā bija ieradusies plašā un starptautiskā filmas radošā komanda, atbalstītāji un draugi, kuri zālē redzēto novērtēja ar stāvovācijām un skaļiem aplausiem.

Jau pirms nacionālās pirmizrādes filma plūca atzinības laurus un godalgas starptautiskos kinofestivālos Tallinā un Lībekā. Aizraujošs stāsts ar lieliskiem aktieriem, sirdi plosoša, bet ne brīdi salkana, ar neaizmirstamiem, poētiskiem kadriem – tā filmu pērn rudenī raksturoja Lībekas filmu festivāla žūrija.

Par to, kāds bija sākums filmai, režisore Dace Pūce stāsta: “Tas notika nejauši. Es regulāri klausos Latvijas Radio 3, un kādā svētdienas rītā izdzirdēju fragmentu no rakstnieces Janas Egles stāsta par puiku, kurš meiteni bija pametis vienu bedrē. Šis lasījums atstāja tik spilgtu iespaidu, ka es to skaidri redzēju savā iztēlē. Pēc tam sameklēju informāciju par rakstnieci Janu Egli.

Stāstu krājumu “Gaismā” uzreiz nopirku. Izlasīju vienā rāvienā. Bija sākusies jaunā darba nedēļa, un ar savu radošo komandu grasījāmies Nacionālajā kino centrā iesniegt vienu citu projektu, taču tas īsti neatbilda šī projektu konkursa mērķauditorijai – jauniešiem un ģimenēm. Līdz nodošanas beigu termiņam bija atlikušas tikai trīs dienas, ātri vajadzēja izlemt, ko darīt. Mēģināt paspēt sagatavot jaunu pieteikumu vai atteikties no šīs domas, kas jau bija pārņēmusi manu galvu. Es pieņēmu izaicinājumu. Te nu pēc četriem gadiem ir rezultāts – pirmizrāde!”

Rakstniece Jana Egle, pēc kuras stāstiem filma tapusi, to šotrešdien redzēja pirmo reizi un bija ļoti priecīga: “Man ļoti patīk gaidīšanas process. Es gaidīju, līdz filma būs gatava un varēšu to noskatīties uz lielā ekrāna. Un redzētais man ļoti patika!

Varbūt mazliet citādāka manā stāstā un fantāzijās ir vecmāmiņa, nekā filmā Daces Eversas radītā Ome, bet tas ir normāli. Izcila ir Valtera Pūces sarakstītā mūzika. Es gaidu, kad to varēšu klausīties kā atsevišķu skaņdarbu.” Plašāku sarunu ar rakstnieci Janu Egli lasiet “Latvijas Avīzes” pirmdienas numurā.

Mūzika un skaņu celiņš ir ārkārtīgi nozīmīga katras filmas daļa, tādēļ tas bija atbildīgs darbs, stāsta Valters Pūce. “Tā ir mana debija filmu mūzikas radīšanā. Sacerēt šo mūziku bija kā atklāt jaunu pasauli, kur muzikālās izvēles nosaka stāsts un attēls. Mans uzdevums bija paspilgtināt un iekrāsot notiekošo, lai mūzika papildinātu filmu un kalpotu tās kopējai sajūtai,” saka komponists.

“Filma atklāj mūsu sabiedrības šķērsgriezumu, skarot vairākas mūsdienās aktuālas tēmas – bērni, kas aug bez vecākiem un saskaras ar emocionālu vardarbību, savstarpēja iecietība, atvērtība pret citādo – un apliecinot mākslas mierinošo spēku. Tādēļ arī šķiet, ka filmai ļoti piestāv akadēmiskā mūzika mūsdienīgā skanējumā. Mūzika man ir ļoti svarīga. Mūzika ir emocijas. Bet tajā pašā laikā es apzinos, ka nedrīkstu to ekspluatēt un izmantot pašmērķīgi. Man liels prieks un arī patīkams pārsteigums par Valtera darbu. Es viņam teicu – tu nepārcenties, lai beigās nesaka, ka mūzika labāka par filmu! Ceru, ka skatītājiem mūzika patiks tikpat ļoti kā man,” veiksmīgo attēla un skaņas mijiedarbību uzsver režisore Dace Pūce.

Pirmizrādē klāt bija arī izdevniecības “Latvijas Mediji” direktore Evija Veide, kas dalījās savās pēc pirmizrādes sajūtās: “Ar Janas Egles stāstu “Aiziet jūriņā” sākās mūsu izdevniecības un rakstnieces iepazīšanās. Ļoti spēcīgs stāsts. Droši vien tādēļ Dace Pūce to izvēlējās par filmas mugurkaulu. Jā, Janas Egles proza nav par dzīves vieglo pusi. Un arī filma nav izklaidējoša. Drīzāk – pārdomas raisoša.

Ja būtu jāizvēlas iespēja pateikt vienā teikumā, par ko ir šī filma, es teiktu – par mīlestību. Ikviens dziļākajā būtībā vēlas mīlēt un būt mīlēts, bet mīlestības sejas ir tik dažādas… Izstāstīt, “ar ko viss beidzās”, ir slikts tonis un to nedarīšu – ejiet un skatieties filmu paši, bet sajūta, atkal iedegoties kinoteātra zāles gaismām, pavisam noteikti nebūs drūma un nomācoša. Ir stāsti, kas mūs visus notur gaismas pusē. “Aiziet jūriņā” – lai Daces Pūces un radošās komandas filmai daudz skatītāju!”

Galveno lomu – desmitgadīgo Markusu – spēlē Damirs Onackis. Foto: Karīna Miezāja

Filmā “Bedre” galvenā loma atvēlēta zēnam, kura lomā iejuties Damirs Onackis. Desmitgadīgajam Markusam jāpielāgojas jaunai dzīvei laukos pie omes. Pēc incidenta ar kaimiņu meiteni Emīliju ciema iedzīvotāji uz zēnu sāk lūkoties ar neiecietību un aizdomām, līdz nejaušības rezultātā Markuss patvērumu un draudzību rod pie noslēpumainā vientuļnieka Jūrnieka, kurš dzīvo meža nomalē. Filma skar vairākas mūsdienās aktuālas tēmas – bērni, kas aug bez vecākiem un saskaras ar emocionālu vardarbību, savstarpēja iecietība, atvērtība pret citādo.

Filmā piedalās aktieri Dace Eversa, Indra Burkovska, Inese Kučinska, Aigars Vilims, Egons Dombrovskis, viena no lomām uzticēta godalgotajai Polijas aktrisei Agatai Buzekai.

Scenārija autori Monta Gāgane, Pēteris Rozītis un Dace Pūce. Filmas radošā komanda – operators Gatis Grīnbergs, māksliniece Laura Dišlere, montāžas režisors Jussi Rautaniemi, producentes Kristele Pudane un Elīna Jozauska. Filmas mūzikas autors ir Valters Pūce, mūzikas producents – Normunds Šnē, skaņu režisors – Varis Kurmiņš. Mūzikas ierakstā piedalījušies “Sinfonietta Rīga” mūziķi un Rīgas Doma zēnu koris Mārtiņa Klišāna vadībā.

Filma tapusi ar Nacionālā kino centra finansiālu atbalstu. Latvijā to izplata kinoprojekts “Spektrs”.

Filma “Bedre” Latvijas kinoteātros

* Rīgā spēlfilmu rāda kinoteātros “Apollo Kino”, “Cinamon”, “Kino Bize”, “Kino Citadele”, “K.Suns”, “Splendid Palace”,

* Cēsīs – Vidzemes koncertzālē “Cēsis”,

* Ventspilī – “Kino Rio”, kā arī Madonā, Talsos, Valmierā un citur Latvijā.

* Šodien, 17. septembrī, Rīgā “Cinamon Alfa” un ceturtdien, 23. septembrī, Liepājā “Cinamon Balle” notiks īpašais seanss ar radošās grupas viesošanos pirms seansa.