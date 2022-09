VIDEO. Augstprātība vai uztraukums? Karalis Čārlzs III jau savā pirmajā valdīšanas dienā ar dīvaino uzvedību kļūst par soctīklu “hītu”

Lielbritānijas karalis Čārlzs III dažādos laikos

Jaunais Lielbritānijas karalis, 73 gadus vecais Čārlzs III savā pirmajā valdīšanas dienā jau nokļuvis sabiedrības un soctīklu uzmanības centrā. To viņš panācis ar savu uzvedību proklamācijas parakstīšanas brīdī.

Redzams, kā karalis Čārlzs III apsēžas pie galda, lai parakstītu svarīgos dokumentus un ar roku dod zīmi saviem palīgiem, lai novāc no galda traucējošos, nepazīstamos priekšmetus. Redzams, ka uz galda atrodas pildspalvu kastīte un tintnīca un kā izrādās – to Čārlzam kā dāvanu uzdāvinājuši abi viņa dēli – Velsas princis Viljams un princis Harijs. Tomēr, kā redzams, jauno karali šī lieta mulsina un viņš ar rokas vēzienu norāda – novāciet to.









































































































Čarlzs III oficiāli pasludināts par Apvienotās Karalistes jauno monarhu

While signing documents during his proclamation ceremony, King Charles was seen urging his aide to remove a tray of pens from his desk https://t.co/UJvpABX28K pic.twitter.com/lSbnh9Ow1f — Reuters (@Reuters) September 10, 2022

Soctīklu lietotāji izsmējuši Čārlzu par šādu rīcību, sakot, ka tā ir ļoti augstprātīga un vienlaikus izrāda necieņu pret dēliem, kuri, visticamāk, dāvanu sarūpējuši no sirds. Citi atkal norāda, ka, visticamāk, tas noticis tamdēļ, ka Čārlzs ir ļoti satraucies un esot pat redzams, kā dokumentu parakstīšanas brīdī viņam no uztraukuma trīc rokas. Tas gan arī būtu saprotams, ka pēdējo reizi Lielbritānijā proklamācijas parakstīšanas ceremonija notika 1953.gadā, kad to parakstīja karaliene Elizabete II un tolaik Čārlzs bija vien nepilnus 5 gadus vecs zēns.































































Lielbritānijas karaliene Elizabete II jaunības dienās

Jau ziņots, ka šī gada 8.septembrī 96 gadu vecumā mūžībā devās Lielbritānijas karaliene Elizabete II, kura valdīja 70 gadus. Pēc viņas miršanas viņas vecākais dēls Čārlzs oficiāli kļuvis par Lielbritānijas karali.

Jaunā karaļa Čārlza III proklamāciju bez viņa paša jāparaksta arī vairākiem lieciniekiem un to izdarīja – troņmantnieks Velsas princis Viljams, karaliene konsorte Kamilla un Lielbritānijas premjerministre Liza Trasta.