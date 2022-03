FOTO. “Apskāva viens otru un devās mūs aizstāvēt!”: divi jaunieši mij laulības gredzenus Ukrainā starp kaujām

Rivnes apgabalā Ukrainā, kas atrodas valsts ziemeļrietumos, laulības notiek arī kara laikā, par to pavēstīts vietnē “Twitter”.

“Bez baltas kleitas, bez draugiem, bez vecākiem, bet ar skaistu līgavas pušķi, Rivnes novadā apprecējās divi zemessargi. Barikādētajā pilsētas domē divi ukraiņu karavīri viens otram zvērēja uzticību.

Viņi zvērēja, apskāva viens otru un devās mūs aizstāvēt!” – teikts “Twitter” publikācijā pie fotogrāfijas, kurā redzami abi drosmīgie jaunieši.

Without a white dress, friends, parents, but with a delicate bride's bouquet, two members of the National Guards got married in the Rivne region. In the barricaded city council, two Ukrainian soldiers swore allegiance to each other.

They swore, hugged, and went on to defend us! pic.twitter.com/wOcNqxXfp0

— Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) March 3, 2022