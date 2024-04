Karaliskās ģimenes fane, kura pēc paziņojuma par diagnosticēto vēzi nosūtīja Velsas princesei Keita Midltonei labas veselības vēlējumus, bija ļoti aizkustināta par saņemto atbildi, tāpēc vēlējusies padalīties ar citiem savā sajūsmā.

Sieviete dalījās ar saņemto atbildi un norādīja, ka viņa glabās šo dārgumu visu savu dzīvi.

Viņa tērzēšanas platformā “X” raksta: “Janvārī, kad mums tika paziņots, ka mūsu skaistajai Velsas princesei ir veikta operācija, es nosūtīju viņai kartīti ar mūsu (manas ģimenes un manis) vissirsnīgākajiem atveseļošanās vēlējumiem.

Vīrs domāja, ka viņam būs jāmeklē uzvalks dārza ballītei […], taču viņš ir tikpat pārsteigts kā es, saņemot šo skaisto un ļoti vērtīgo kartīti.

Turpinām lūgties par drīzu mūsu skaistās Velsas princeses atveseļošanos.”

Princeses Keitas vārdā nosūtītajā vēstījumā bija teikts: “Paldies par laba vēlējumiem Viņas Karaliskajai Augstībai Velsas princesei. Jūsu pārdomātais žests tiek ļoti novērtēts.”

Sieviete, kas saņēma šo ziņu, piebilda, ka pēc jaukās atbildes saņemšanas nav pārstājusi smaidīt.

Back in January when we were informed our beautiful Princess of Wales had undergone surgery I sent her a card with our (my family and I) sincerest best wishes for healing and of course an abundance of love.

