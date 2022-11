ASV Nacionālā Aeronautikas un kosmosa pārvalde (NASA) trešdien nosūtījusi ceļā uz Mēnesi bezpilota kosmosa kuģi “Artemis I”.



Nesējraķete SLS, kas ir varenākā raķete kāda jebkad uzbūvēta un slejas 32 stāvu augstumā, startēja no Kenedija kosmosa centra Floridā plkst.1.48 (plkst. 8.48 pēc Latvijas laika).

Misijas “Artemis 1” starts iepriekš atlikts tehnisku problēmu, piemēram, gāzes noplūžu dēļ un viesuļvētras “Īens”, kas plosījās ASV Floridas štatā, dēļ.

NASA Mēness izpētes programmā “Artemis” pirmais raķetes lidojums bija aizkavējies jau par veselu gadu.

Otrajā lidojumā piedalīsies astronauti. Sekmīga scenārija gadījumā 2024.gadā varētu notikt lidojums ap Mēnesi, bet 2025.gadā – divu astronautu misija.

Pa Mēnesi ir staigājuši tikai 12 cilvēki, kas visi bija amerikāņi. Zemes pavadoni neviens cilvēks nav apciemojis kopš 1972.gada, kad NASA apturēja “Apollo” misijas.

Atšķirībā no iepriekšējām misijām, šoreiz NASA cer izveidot Mēness bāzi, kas ļautu astronautiem rotācijas kārtība uzturēties tur vairākas nedēļas.

Pēc tam NASA plāno misiju uz Marsa.

We are going.

For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9

— NASA (@NASA) November 16, 2022