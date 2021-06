Pelēkais vilks (ilustratīvs foto). Foto: Shutterstock

FOTO. Ilūkstes novadā vilks ienāk sētā un uzbrūk sunim: dzīvnieku tik tikko izdodas izglābt







Portāla Medībām.lv rīcībā nonākusi informācija, ka Subatē (Ilūkstes novads), kas atrodas netālu no Lietuvas robežas kādās mājās noticis šausminošs notikums – nakts melnumā mājas pagalmā ienācis vilks, kas uzbrucis sunim.

“No rīta dēls iznāca pagalmā un ieraudzīja suni, kas lēnām nāca pretī. Uzreiz bija skaidrs, ka kaut kas nav kārtībā. Ieraudzījām milzīgo brūci kucītes sānā un devāmies pie veterinārārsta,” – portālam pastāstījis krievu-Eiropas laiku šķirnes suņa saimnieks, mednieks Staņislavs Leikuss.

Apskatot suni izrādījās, ka tam no muguras ir norauta āda plaukstas platumā. Par laimi ne muskuļaudi, ne iekšējie orgāni nebija skarti.

Foto no Staņislava privātā arhīva.

“Veterinārārsts uzlika šuves, ievietoja katetrus un nākamajā dienā – pirmdien ļāva vest suni mājās. Jācer, ka atveseļosies. Kā jau medību sunim pienākas,” – sacīja Staņislavs.

Foto no Staņislava privātā arhīva.

Viņš uzskata, ka sunim ļoti paveicies: “Daži internetā komentēja, ka vilki tā nerīkojas, ka tie vienmēr ķeras upurim pie rīkles un šajā gadījumā vainīgs kāds cits, taču man šaubu nav. Pagalmā ir liela vilka pēdas. Var redzēt, kur un kā notikusi cīņa. Ir nospiedumi, kas liecina par slīdēšanu un plosīšanos. Par laimi mājas pagalmā stāv lauksaimniecības tehnika. Visticamāk, kucītei izdevās izrauties un kaut kā paslēpties no vilka, atstājot tā zobos ādas lēveri. Suns klusi sēdējis slēpnī, līdz pagalmā sāka rosīties cilvēki.”

Staņislavs stāsta, ka šis nav pirmais kontakts ar vilkiem. “Skats pa logu, kad dzeram rīta kafiju vai no pagalma, kur astoņos no rīta pārdesmit metru attālumā pienācis vilks un vēro notiekošo, nu jau ir normāla parādība. Mūsu saimniecībā to, droši vien, pievilina jaunlopu novietne. Tur bieži redzamas plēsēju pēdas. Kaimiņieni, kura dzīvo vēl tuvāk mežam, ļoti regulāri apciemo ne tikai vilki, bet arī lūši,” atklāja Staņislavs.

Šo vilku Staņislavs nofotografēja no savas mājas loga. Foto no Staņislava privātā arhīva.

Video interviju ar Staņislavu skaties portālā Medībām.lv.