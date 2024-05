3. Lielā koncerta dalībnieki pulcējas 2. mēģinājumā

FOTO. Intars Busulis & Abonementa orķestris pievienojas 3. Lielā koncerta dalībniekiem







Jau šajā nedēļas nogalē, 1.jūnijā, Mežaparku ar vērienu pieskandinās 3.Lielais koncerts, kas uz vienas skatuves pulcēs vairāk kā 100 dalībnieku. Vakar dalībnieki pulcējās otrajā mēģinājumā un arī Intars Busulis un Abonementa orķestris ir pievienojušies koncerta dalībniekiem. Koncerts, kurā uz vienas skatuves atradīsies orķestris “Sinfonietta Rīga” un Latvijas Radio bigbends, koris “ Maska”, kā arī Rīgas Doma zēnu koris un virkne Latvijas zināmāko mūziķu, savu vērienu parāda ar to, ka speciāli šim pasākumam būvētā skatuve izmēros ir salīdzināma ar sešstāvu māju kvartālu 100 metru platumā un 16 metru augstumā.

Uz grandiozā izmēra ekrāniem būs ne tikai katrai no 35 kompozīcijām īpaši veidotas video režijas, bet arī katram priekšnesumam uz ekrāna būs redzami dziesmu teksti. “ Tādā veidā nedziedāt nav iespējams. Dzied tiešām visi , jo programmā ir mūsu tautas iemīļotākās un emocionālākās dziesmas. Un , kad beidzas koncerts, tad cilvēki iekāpj tramvajā un sadziedāšanās turpinās. Mums, kā koncerta veidotājiem, tas ir milzīgs gandarījums, jo mērķis ir sasniegts, esam iedevuši skatītājiem to, ko no mums gaidīja- pareizo emociju,” skaidro PapaChi.

Koncerta organizatori arī atklāj, ka 3.Lielais koncerts iesildītāji šogad būs grupa “Pirmais Kurss”, kuras dalībnieki saka: “ Ir patiess gods būt daļai no tik brīnišķīga koncerta. Ne katram ir iespēja pieskandināt Sidraba birzi (izņemot, ja esi dziedājis korī un piedalījies Dziesmu un deju svētkos). Jo kā saka diži domātāji: ”Caur sidraba birzi gāju – Pirmo Kursu klausīties”. Tiekamies! ”

“Pirmais Kurss” ir jauniešu kolektīvs, kas brīvajā laikā spēlē jestru mūziku. Savā četrpadsmit gadu pastāvēšanas periodā nospēlējuši koncertus visā Latvijas teritorijā. Izdevuši divus albumu -“ Problēmas” un “Interkurss” un divus EP – “El Printer” un “Skate”. Spēlē orģinālmūziku un atsevišķus Latvijas mūzikas šedevrus. Intars Busulis raksturojot “ Pirmais Kurss” ir teicis : “Pasaules grupa nr. 1 Latvijā.”

3.Lielais koncerts galvenais atbalstītājs LMT ir sarūpējis pārsteigumu koncerta apmeklētājiem – nebijuša mākslīgā intelekta radītu aktivitāti “Dziedam kopā!” Apmeklētāji varēs uzņemt savus foto īpaši izveidotā stacijā, kur tie ar mākslīgā intelekta palīdzību tiks iekustināti. No statiskiem fotoattēliem tiks izveidoti video faili, kas automātiski nosūtīsies katram koncerta apmeklētājam uz lietotnē ievadīto e-pasta adresi. Visi no koncerta apmeklētāju fotogrāfijām izveidotie video tiks iesaistīti Gustavo un “Instrumentu” izpildītās dziesmas “Nāc dejot!” priekšnesumā kā video projekcijas.

3.Lielais koncerts piedalās: Shipsea, “Pērkons”, “Liepājas brāļi” ; “Bermudu divstūris”, Olga Rajecka, Intars Busulis un Abonementa orķestris, “Dzelzs vilks”, “Dagamba”, Wiesulis, “Bet bet”, Ieva Akuratere, ansis, Zigfrīds Muktupāvels, Dināra Rudāne, Normunds Rutulis, Patrisha, Ozols, Gustavo, Aija Andrejeva, “Sudden Lights”, Lauris Reiniks, PND, Vestards Šimkus u. c. kopā ar “Sinfonietta Rīga” un Latvijas Radio bigbends un koris “ Maska”, kā arī Rīgas Domazēnu koris.