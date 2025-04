Kolekcija, kas ar gadiem tikai kļūst vērtīgāka! Ogrē atvērta viena no iespaidīgākajām pēckara tehnikas ekspozīcijām

FOTO. Kolekcija, kas ar gadiem tikai kļūst vērtīgāka! Ogrē atvērta viena no iespaidīgākajām pēckara tehnikas ekspozīcijām







No šī gada 20. aprīlī Ogrē, Druvas iela 4d durvis vērs viena no novadā iespaidīgākajām pēckara tehnikas kolekcijām “Tehnika no pagātnes”.

Tās izveidotājs un radītājs Jānis Buka vienkopus savācis ne tikai pamatīgu žiguļu, gaziku, zapiņu, moskviču kolekciju – ekspozīcijā skatāmas vēl neskaitāmi daudz interesantu tehnisku lietu – gan velosipēdi, smagā tehnika, ceļa zīmes, milicijas zižli, dažnedažādi fotoaparāti, mopēdi, motocikli, motorolleri. Apmeklētāji varēs aplūkot arī izcilu retumu – vienu no pieciem rūpnīcā “Sarkanā zvaigzne” izgatavotajiem unikālajiem dizaina mopēdiem “Pony” .

Kolekcionārs, autoservisa “Medeo” vadītājs Jānis Buka: “Būtībā šī kolekcija ir tā pati, ko apmeklētāji varēja redzēt pirms 5 gadiem, Ogrē, Druvas ielā 8, tikai šodien tā jau ir daudz vērienīgāka un plašāka. Kāpēc ekspozīcija nebija redzama tik daudzus gadus? Atbilde ir vienkārša- pārcēlāmies. Iekārtoties jaunās telpās, izdomāt katram auto, katrai ar tehniku saistītai lietai savu īsto vietu – tas nebūt nav tik vienkārši. Man jau ir izstrādājies paradums- vakaros, pirms iemigšanas, parasti izdomāju, kur novietošu ekspozīcijā kādu lietu un tad nākošā rītā cenšos to realizēt.”

J.Buka stāsta, ka šobrīd kolekcija sadalīta divās daļās – ar labāko un restaurēto varēs iepazīties ikviens apmeklētājs. Taču ir vēl krājuma glabātuve kādreizējās Ogres Trikotāžas kombināta telpās – tur daudzas transporta vienības gaida savu kārtu restaurācijai, lai pēc tam nomainītu kādu kolekcijā esošo auto.

Jānis Buka smej, ka pie 15. iegādātās automašīnas, viņa aizraušanos novērtējusi arī sieva Gunta. Tagad grūti būtu iedomāties, ja milzīgajā angārā kur novietota kolekcija, nebūtu viņas palīdzīgās rokas – katra automašīna jau prasa aprūpi, kaut vai tik elementāru kā putekļu noslaucīšana vienu reizi divās nedēļās.

Ekspozīcijā “Tehnika no pagātnes” jau pie pašas ieejas šķelmīgi pretī raugās padomju laiku gāzēto dzērienu aparāti, kuru klātbūtne bija tik pierasta vēl pirms 30 gadiem Latvijas iestāžu interjera sastāvdaļa. Jāņa Buka kolekcija var lepoties ar daudz ko – gan ar gaumīgi sakārtotām telpām, gan ar 15 īpašām automašīnām, kurām piešķirts „Vēsturiskā spēkrata” sertifikāts.

Starp bagātīgo padomju laiku auto klāstu, šeit atrodas arī amerikāņu auto – 1963. gadā ASV ražotā „Buick LeSabre”, un šāds modelis ir vienīgais Baltijā, ar kuru ik pa brīdim tīk izbraukt pašam saimniekam.

Novadnieks, Rīgas Motormuzeja direktors Agris Šmits: “Katras šādas kultūrvietas rašanās pamatā ir cilvēki. Lai ko tādu radītu, ir vajadzīgs liels entuazisms un enerģija. Un es kā seno spēkratu autovēstures entuazists ļoti priecājos, ka Jānis un Gunta Bukas, ikdienā strādājot ar mūsdienu autotehniku, spēj radīt kultūrvēsturisku vietu senās tehnikas draugiem.

Ļoti uzrunā tas, ka šo ekspozīciju veidojot, Jānis Buka padomājis arī par mazajiem skatītājiem- te ir tik daudz seno rotaļu spēkratu, kuri nenoliedzami piesaistīs daudzu mazo tehnikas fanu uzmanību.”

Kolekciju „Tehnika no pagātnes” Ogrē, Druvas ielā 4d, var apskatīt, iepriekš piesakoties pa tālruni 29238787.