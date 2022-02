Noskaidroti "Supernova 2022" finālisti!

FOTO. Kuram tiks “ielūgums” uz “Eirovīzijas” finālu Turīnā? Ieteikt







Sestdien pēc pusnakts Latvijas Televīzijas dziesmu konkursa “Supernova 2022” pusfināla tiešraidē skatītāji un žūrija kopā lēmuši, kuri desmit dalībnieki finālā 12. februārī turpinās sacensties par iespēju pārstāvēt Latviju 66. starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā Turīnā.

































































































































































































































Noskaidroti "Supernova 2022" finālisti!

Finālā iekļuvuši (alfabēta secībā):

AMINATA “I’m Letting You Go”

BERMUDU DIVSTŪRIS “BAD”

BUJĀNS “He, She, You & Me”

CITI ZĒNI “Eat Your Salad”

ELĪNA GLUZUNOVA “Es pabiju tur”

INSPO “A Happy Place”

LINDA RUŠENIECE “Pay My Own Bills”

MĒS JŪS MĪLAM “Rich Itch”

MIKS GALVANOVSKIS “I’m Just A Sinner”

RAUM “Plans”

“Supernovas” finālā balsošana šogad notiks tieši tāpat kā starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā – skatītāju īsziņu un telefonbalsojuma rezultātus saskaitīs kopā ar žūrijas balsojuma rezultātiem. Katrai balsij būs būtiska nozīme uzvarētāja noteikšanā – par savu favorītu no viena tālruņa numura skatītāji varēs zvanīt un sūtīt īsziņas neierobežotā skaitā.

Detalizētus rezultātus, norādot žūrijas piešķirtās vietas un skatītāju balsojuma rezultātus, Latvijas Televīzija atklās pēc fināla 12. februārī.

Arī fināla šova tiešraidi vadīs Lauris Reiniks un Ketija Šēnberga.

“Supernova” fināls – 12. februārī plkst. 21.05 LTV1 un REplay.lv. LTV7 būs iespēja vērot tiešraidi ar surdotulkojumu.

Konkursa “Supernova” mērķis ir atrast spožu mākslinieku un populārās mūzikas skaņdarbu, kas pārstāvēs Latviju vērienīgajā Eirovīzijas dziesmu konkursā Turīnā, Itālijā.

Konkursa žūrijas sastāvu LTV atklās pēc starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa. Žūrijā ir Latvijas mūzikas industrijas, pasākumu jomas un televīzijas pārstāvji, kā arī ārvalstu profesionāļi.

Izlozē Turīnā noskaidrots, ka 2022. gada Eirovīzijā Latvijas, tātad konkursa “Supernova” uzvarētāja, dziesma izskanēs pirmajā pusfinālā 10. maijā. Tajā piedalīsies arī Albānija, Šveice, Slovēnija, Bulgārija, Moldova, Ukraina, Lietuva, Nīderlande, Norvēģija, Krievija, Portugāle, Dānija, Armēnija, Austrija, Horvātija, Islande un Grieķija. Eirovīzijas otrais pusfināls notiks 12. maijā, fināls – 14. maijā.